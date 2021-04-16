3 года назад молодой девушке пришлось впервые преподавать математику для студентов американского вуза. В программе курса было предусмотрено несколько тем, касающихся личных финансов.

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С какими проблемами столкнулась преподавательница

Шарлотта была уверенной, что в свои 28 лет она имела очень хорошие знания о деньгах, тем более ее мать работала в финансовом учреждении более 40 лет.

Однако юная преподавательница уже на первых занятиях поняла, что знаний по этой теме в некоторых студентов даже больше, чем у нее самой, ведь с родителями она никогда не обсуждала финансы.

Только сейчас я узнала о таких вещах, как предельные налоговые ставки, финансовая амортизация, инвестиции в IРО. Я почувствовала разочарование, что никогда не слышала ничего подобного в школе или университете,

– рассказывает Шарлотта.

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Какие проблемы создает финансовая неграмотность

По мнению преподавательницы, различия в показателях уровня финансовой грамотности создают большой разрыв в классовом разделении общества. Именно с помощью финансового образования можно побороть разделение на богатых и бедных.

Пандемия напомнила мне, что в мире есть и более важные ценности, чем деньги. Однако в то же время именно деньги часто становятся решающими в квалифицированной медицинской помощи или вообще возможности не заболеть,

– отмечает Сиванич.

Финансовые привычки формируются с молодости, по этому обучение финансовой грамоты детей должно проводиться на всех фронтах – как со стороны родителей, так и в школах.

Совет! Развивайте уровень финансовой грамоты самостоятельно, изучая тематические материалы из интернета. Распечатать их помогут принтеры Canon серии MegaTank с удобными флаконами для наполнения чернильниц.