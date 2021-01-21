Правительство 20 января приняло постановление об осуществлении медицинского обслуживания учащихся. Так, отныне каждая школа должна иметь в штате медицинского работника.

Во время обучения школьники должны быть обеспечены постоянным мониторингом состояния здоровья. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в фейсбуке.

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Он подчеркнул, что теперь медицинское обслуживание может осуществляться медиками, которые входят в штат таких учебных заведений.

В случае отсутствия в школе медицинского работника, можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медобслуживании,

– пояснил Ляшко.

Он также напомнил, что медицинское обслуживание в школе предусматривает ряд мер:

осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медосмотра и вакцинации;

информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся вредных привычек.

К слову, эксперты уверяют, что среди школьников есть очень большая доля скрытых инфицированных коронавирусом. Так, процент школьников, которые не имеют никаких симптомов, но являются инфицированными COVID-19, среди учащихся старших классов может составлять 50%, а в начальной школе – около 70%.