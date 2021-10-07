Каждая девятая школа в Украине использует дистанционное обучение

В Министерстве образования и науки сообщили, что в Украине около 11% школ работают с использованием дистанционной формы обучения. То есть каждая девятая школа.

Как отметили в МОН, по состоянию на 6 октября более 1,5 тысячи школ работают с использованием дистанционной формы обучения. Это составляет 10,9% от общего количества школ в нашей стране.

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Ранее в МОН отметили, что более 80% учителей в Украине вакцинированы от коронавируса. Поэтому они могут работать очно в условиях желтой зоны.

Так, только за последнюю неделю на 18% увеличилось количество вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области и почти на 14% – в Днепропетровской.

Полный цикл прививок по состоянию на 5 октября получили:

Луганская область – почти 68% учителей;

Черкасская область – 64% учителей;

Полтавская область – более 62% учителей ;

Киев – более 62% учителей;

Сумская область – почти 60% учителей.

Где вакцинировали меньше всего учителей? По словам Шкарлета, ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Запорожская и Одесская области.

В то же время в Минздраве заявляют, что работники образования должны обязательно прививаться против COVID-19 для работы. Если же учителя откажутся вакцинироваться – их отстранят от работы без сохранения зарплаты.