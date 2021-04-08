Карьерный марафон и тренинги: чем могут заняться школьники в апреле
В апреле у школьников есть несколько возможностей для самостоятельного обучения. Речь идет о карьерном марафоне и тренингах, которые будут полезны подросткам.
Источник:24 канал
Чем школьники могут заняться в апреле
Democracy Hub
Это онлайн-проект, который направлен на развитие проактивной молодежи. Он предполагает участие в одном из трех тренингов на выбор, дебатный турнир и онлайн-курс.
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Каждый подросток в возрасте 14 - 18 лет может зарегистрироваться на один из трех тренингов: Youth Leadership, Debate & Public Speaking, Active Citizenship.
Школьники получат мотивацию для участия в общественной жизни и волонтерстве и узнают о возможностях для саморазвития. Кроме того, они:
- попадут в среду единомышленников,
- научатся работать в командах,
- разовьют навыки коммуникации, презентации, фасилитации,
- ознакомятся с ценностями демократии.
Для участия необходимо подать анкету до 14 апреля. Ссылка на заявку и детали проекта по ссылке.
"Карьерный марафон 2.0"
Это онлайн-мероприятие для развития необходимых soft skills для успешной карьеры. Марафон состоит из 4 вебинаров, 4 эфиров в инстаграме и домашних заданий к ним.
Школьники получат советы по поиску вакансий, составлению резюме, ресурсы для поиска полезной информации: книги, фильмы, статьи, чек-листы, шаблоны и мотивационные видео.
Принять участие могут все желающие. Начало марафона 17 апреля. Регистрация доступна по ссылке.
"Как защитить себя и ближних от инфовирусов"
Этот онлайн-курс призван научить школьников базовой информационной гигиене. Во времена, когда распространение информации такое простое и доступное, навыки критического мышления и анализа пригодятся.
На курсе школьники узнают о роли информации в цифровой эре, манипуляции в медиа, соцсетях и онлайн-ресурсах, последствия разрушения информационного иммунитета украинцев,
Лекции апрельского курса будут проходить 19, 21, 23, 26 и 28 апреля. Принять участие могут все желающие при условии предварительной регистрации. Детали и регистрация доступны по ссылке.
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