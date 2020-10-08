В Борисполе Киевской области еще одну школу закрыли на карантин из-за подтвержденных случаев COVID-19 у многих учителей и учеников. Учебное заведение временно прекратило работу до 16 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Бориспольского горсовета со ссылкой на решение городской комиссии ТЭБ и ЧС.

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Так, комиссия решила приостановить обучение учеников в Бориспольской гимназии "Перспектива" имени Владимира Мономаха с 7 по 16 октября 2020 года включительно. А все потому, что в школе подтвердили случаи заболевания COVID-19 у одиннадцати учителей и пяти учеников.

Добавим, что учеников гимназии рекомендовали перевести на дистанционное обучение. Кроме того, в других школах города были отправлены на самоизоляцию 11 отдельных классов.

К слову, в 127 учебных заведениях Киевской области выявлено 146 учеников и 167 учителей, которые болеют СOVID-19. Сейчас в области более 15 тысяч учеников обучаются в дистанционном режиме.