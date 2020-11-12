Сайт 24 канала собрал все интересные, полезные и важные новости об учебе и работе школ, Дне украинской письменности и радиодиктанте, а также о заявлениях Шкарлета. Читайте все самые актуальные события, которые произошли за эту неделю – с 9 по 13 ноября – в сфере украинского образования.

Ограничения для школ

Правительство решило усилить карантин, поскольку прирост инфицированных COVID-19 начал резко расти и пересек отметку в 10 тысяч больных в сутки. В частности, установили и некоторые ограничения для учебных заведений, сообщает Образование 24.

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В каких случаях должны закрывать учебные заведения? По словам министра здравоохранения Максима Степанова, посещение садов, школ и учреждений дополнительного образования запрещается, когда на самоизоляции из-за контакта с людьми, у которых подтвердился COVID-19, находится более 50% детей и персонала учреждений.

Также запрещено посещать учебные заведения группами более 20 человек, кроме садов, школ и учреждений дополнительного образования.

Добавим, что ученики, которые ходят в школу во время карантина, должны соблюдать соответствующие меры безопасности.



Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Ранее в Минздраве отмечали, что разрешают работать на время карантина детским садикам и школам для учащихся начальных классов. В то же время школьников с 5 по 11 классы должны учиться дистанционно.

В то же время председатель Госпотреб службы Киева Олег Рубан уверяет, что школы и детские сады – это последнее, что может прекратить работу. Ведь в учебных заведениях наблюдается незначительный рост заболеваемости COVID-19. Школьников болеет меньше 1%.

Карантин в школах

Известно, что в Киеве только 5 школ закрыты на карантин из-за обнаружения коронавируса у учителей. Также на дистанционном обучении находится 355 классов в 135 школах Киева.

Зато в Ивано-Франковске ученики начальных классов посещают школы в очном режиме, а старшие ученики учатся дистанционно. Сейчас 84 педагога болеют коронавирусом и находятся на больничном. А среди учащихся COVID-19 заболели 24 ребенка.

Радиодиктант и День украинской письменности и языка

Ежегодно в Украине отмечают День украинской письменности и языка 9 ноября. Официальным праздником этот день выбрали в 1997 году. Также на эту дату приходится чтение памяти Нестора Летописца. По данным ученых, именно из его трудов начинается украинский язык. Историю праздника – читайте здесь.

В Украине также в этот день провели радиодиктант. Автором текста стал писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Т. Шевченко Иван Малкович, а читала его на украинском актриса с прекрасной дикцией Римма Зюбина.

Радиодиктант был задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в которой мог принять каждый желающий. Добавим, что в этом году в тексте диктанта были слова на проверку нового правописания.

Правильный текст диктанта обнародовали уже 11 ноября. Текст радиодиктанта:

Виклики книжкової ери

Наприкінці минулого тисячоліття читачі стурбовано запитували: "Невже електронні носії витіснять традиційну книжку?" Але коли Джоан Ролінґ написала "Гаррі Поттера" і її серія романів розійшлася стомільйонними паперовими накладами, це питання втратило свою гостроту.

Сьогодні більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Проте з’явилися вони не випадково. Гадаю, це Бог так готує нас до далеких мандрівок. Це він підсунув нам ґаджети, щоб ми змогли колись забрати з собою на інші планети свої улюблені книжки, музику, фотографії, картини, — бо як інакше вдалося б це зробити?

Отож доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі до інших світів, паперова книжка в безпеці. Однак деякі науковці стверджують, що коли люди нарешті зможуть зачати й народити в космічних умовах нове життя, то таке людське дитя буде схоже радше на знайомий кінематографічний образ "енелятка" — з великою головою, очима на пів обличчя, слабкими м’язами. Для нього, на відміну від нас, такі приємні відчуття, як гортання сторінок, запах паперу, будуть невідомі. І ось, напевно, вже аж тоді й запанує ера електронної книжки.

Але й це не страшно: головне — читати, і не так важливо, з яких носіїв. Бо книжки — це знання й емоції, які, на відміну від щоденного потоку інформації, залишаються з нами надовго.

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Добавим, что приняли участие в радиодиктанте языковой омбудсмен Тарас Кремень и премьер-министр Денис Шмыгаль. Также присоединились заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, председатель партии "Голос" Кира Рудик и актрисы Наталья Сумская и Анжелика Рудницкая.

Заявления Шкарлета

Глава Минобразования Сергей Шкарлет пожаловался, что время от времени ему приходится опровергать "информационные вбросы" об изменении продолжительности обучения в школах. Но он заверил, что информация об отказе от 12-летнего школьного образования – это абсолютный фейк.



Сергей Шкарлет / Фото с пресс-службы МОН

По его словам, в Украине родители часто возмущаются, что дети будут заканчивать школу в 18 – 19 лет. Зато Шкарлет считает, что это не такая уж и беда, ведь в некоторых странах ЕС обучения начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Это он предлагает и для нашего государства.

В то же время психологи объяснили, что это плохая идея, ведь не все дети в таком возрасте готовы к обучению. Да, детский психолог Светлана Ройз говорит, что эксперты редко видят готовность к школе детей от 6 лет. Их мотивация игровая. "Очень редко у современных детей образовательная мотивация дорастает до 7 лет. Все, что в обучении до 7 лет не является игрой, утомляет ребенка", – добавила она.

Больше мнений экспертов об обучении с 5 лет – читайте здесь.

Новости в дошкольном образовании

МОН разработало базовый компонент дошкольного образования

В Минобразования определили требования к уровню развитости, образованности и воспитанности ребенка. Сейчас этот проект документа вынесен для общественного обсуждения.

Там говорится, что воспитатели в садиках должны быть готовы к построению обучения с ценностями гуманной философии и педагогики. Это предполагает сформированность гуманистических ценностей, личностной зрелости, широкого кругозора, высокого уровня образованности у педагогов.

Скандал в детском саду

В селе Великая Бузова в Полтавской области воспитательница детского сада начала бить трехлетнего мальчика. А все потому, что ребенок не мог самостоятельно одеться и обуться.

На видео видно, что воспитательница кричит на плачущего мальчика, поднимает его и начинает бить. Мама ребенка возмущена действиями воспитательницы. Смотрите видео – по ссылке.

Полиция области составила на педагога административный протокол, ведь в ее действиях они видят признаки буллинга. Воспитательнице грозит штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Новости в сфере высшего образования

Под Кабмином пикет с требованием вернуть комплексное ВНО

В Киеве в понедельник, 9 ноября, прошел пикет "Долой кремлевские когти от украинской литературы", на котором активисты требовали отставки временного главы МОН Сергея Шкарлета и просили вернуть комплексное ВНО по украинскому языку и литературе.



Пикет по возврату комплексного ВНО по языку и литературе / Фото "Цензор.Нет"

В частности, вышли на пикет поэты, писатели, артисты и музыканты. Перед собравшимися также выступила известная украинская актриса Римма Зюбина и писательница Лариса Ницой. Больше – читайте здесь.

Вузы Украины готовы принимать на учебу белорусов

В Минобразования говорят, что ранее получили многочисленные просьбы от граждан страны-соседки. А для въезда на территории Украины для получения образования, белорусам даже не нужна виза или приглашение от вуза.

Те, кто желает получить высшее образование в Украине, имеют возможность поступить в учебные заведения по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний. Чтобы быть зачисленным в вуз, следует подать документы не позднее 15 декабря.

Сколько российских студентов прибыли в Украину на обучение? В Украине на обучение в высшие учебные заведения в 2020 году приехали 265 студентов из России.

Добавим, что в 2020 году в украинские вузы из оккупированного Крыма вступило почти 400 абитуриентов, а с Донбасса – 1629. Какие вузы и специальности они выбрали – читайте здесь. Также известно, что на обучение в вузы приехали 10 человек, не имеющих гражданства.

Сколько студентов без гражданства приехали в украинские вузы? По данным МОН, в Украину по состоянию на 26 октября приехали 10 лиц без гражданства для обучения в вузах.

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Также известно, что более 106 тысяч абитуриентов в 2020 году выбрали для обучения учреждения профессионально-технического образования. Из них по региональному заказу зачислены 95 тысяч человек, а по госзаказу еще более 10 тысяч.

Интересно, что в прошлом году более 12 тысяч учеников из профтехов учились по дуальной форме. Благодаря этому они получили много практики, поэтому впоследствии легко устроятся на работу.

Этот эксперимент показал положительные результаты внедрения элементов дуального образования: