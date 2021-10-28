Карантин в школах, продленные каникулы и правила поступления в вузы – итоги недели в образовании

Редакция Образование 24 собрала все важнейшие новости, произошедшие на этой неделе – с 25 по 29 октября – в украинском образовании. В частности, читайте о продленных каникулах для учеников, карантине и дистанционке в школах с обязательной вакцинацией учителей и новых условиях поступления в 2022 году.

Продленные каникулы для учащихся

Заболеваемость коронавирусом растет, поэтому все больше областей усиливают карантинные ограничения. Почти во всех городах красной зоны учащимся продлили отдых, а в некоторых городах – ввели дистанционку.

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Где продлили каникулы до 7 ноября? В Житомире, Кривом Роге, Запорожье и Волыни каникулы для школьников продлили еще на неделю – до 7 ноября. Городские власти надеются, что каникулы должны предотвратить распространение коронавируса.

В каких регионах до сих пор не закончились каникулы? В некоторых областях каникулы ввели на неделю раньше – с 18 октября. Поэтому школы, которые продлили каникулы еще на неделю (с 25 по 31 октября) должны с понедельника, 1 ноября, начать обучение.

Так, в Запорожье и Черкассах школьники были на официальных каникулах с 18 по 24 октября, теперь они отдыхают еще неделю – с 25 октября по 1 ноября. В отдельных городах этих областей каникулы будут до 7 ноября (но начались они с 25 октября).

А в Киеве дети по меньшей мере будут дома до 8 ноября, во Львове – до 15 ноября. В Харькове каникулы продлятся две недели до 1 ноября. В Кропивницком ученике более 30 школ города будут отдыхать до 29 октября, часть – до 31.

Каникулы по графику (до 31 октября):

Одесса

Луцк

Днепр

Ровно

Полтава

Николаев

Так что в этих городах вполне могут продлить каникулы еще на неделю – до 7 ноября. Однако решают это местные органы власти, соответствующих решений пока нет.

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Карантин в школах

Как будут работать школы в красной зоне? Постановление правительства объясняет, что учебные заведения могут работать очно в красной зоне карантина, если там все 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19. В то же время детские сады и начальные школы могут работать в обычном формате.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о внесении в красную зону с 30 октября еще 7 областей – Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

В то же время, уже на 27 октября в красную зону входят 8 регионов: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровненская и Николаевская области.

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Как работают школы в красной зоне

Ивано-Франковск – с 1 ноября школы (учащиеся 5 – 11 классов) будут работать дистанционно. Очно может работать только частная школа-сад "Первая ласточка", где полностью вакцинировали работников от COVID-19.

– с 1 ноября школы (учащиеся 5 – 11 классов) будут работать дистанционно. Очно может работать только частная школа-сад "Первая ласточка", где полностью вакцинировали работников от COVID-19. Житомир – там школьникам продлили каникулы до 7 ноября, поэтому они будут отдыхать две недели подряд. Будет ли дистанционка после каникул – пока неизвестно.

– там школьникам продлили каникулы до 7 ноября, поэтому они будут отдыхать две недели подряд. Будет ли дистанционка после каникул – пока неизвестно. Киев – в столице закрыли школы на карантин с 23 октября по 8 ноября. Так, каникулы для школьников продлятся до 31 октября. А на следующей неделе 1 – 11 классы переходят на дистанционку.

– в столице закрыли школы на карантин с 23 октября по 8 ноября. Так, каникулы для школьников продлятся до 31 октября. А на следующей неделе 1 – 11 классы переходят на дистанционку. Львов – в школах города каникулы длятся до 31 октября. А уже с 1 ноября учащиеся будут учиться дистанционно не менее 2 недель.

– в школах города каникулы длятся до 31 октября. А уже с 1 ноября учащиеся будут учиться дистанционно не менее 2 недель. Хмельницкий – там большинство школ будут проводить обучение в онлайн-режиме, ведь в области недостаточно вакцинированных учителей. Некоторые школы продолжили очное обучение.

– там большинство школ будут проводить обучение в онлайн-режиме, ведь в области недостаточно вакцинированных учителей. Некоторые школы продолжили очное обучение. Чернигов – только 55 из 426 школ области смогут работать очно, потому что в них вакцинировано 100% работников. Все остальные школы будут работать дистанционно.

– только 55 из 426 школ области смогут работать очно, потому что в них вакцинировано 100% работников. Все остальные школы будут работать дистанционно. Луганск – с 18 по 30 октября во всех школах города проходят осенние каникулы. Как будут организовывать обучение со временем – неизвестно. Но, вероятнее всего, это будет дистанционное обучение.

– с 18 по 30 октября во всех школах города проходят осенние каникулы. Как будут организовывать обучение со временем – неизвестно. Но, вероятнее всего, это будет дистанционное обучение. Ровно – пока у школьников проходят каникулы до 31 октября. На следующей неделе – будет принято дополнительное решение.

– пока у школьников проходят каникулы до 31 октября. На следующей неделе – будет принято дополнительное решение. Херсон – учащихся 1 – 11 классов перевели на дистанционное обучение с 25 по 31 октября. Как будет дальше – решения будут принимать позже.

– учащихся 1 – 11 классов перевели на дистанционное обучение с 25 по 31 октября. Как будет дальше – решения будут принимать позже. Запорожье – школьники будут иметь дополнительные каникулы еще на неделю до 1 ноября.

– школьники будут иметь дополнительные каникулы еще на неделю до 1 ноября. Донецк – учащиеся 5 – 11 классов перешли на дистанционку, а начальная школа работает очно.

– учащиеся 5 – 11 классов перешли на дистанционку, а начальная школа работает очно. Сумы – с 29 октября все школы переходят на дистанционное обучение (речь идет об учащихся 1 – 11 классов). Только школа №19 имеет 100% вакцинированных работников, там разрешено очное обучение.

– с 29 октября все школы переходят на дистанционное обучение (речь идет об учащихся 1 – 11 классов). Только школа №19 имеет 100% вакцинированных работников, там разрешено очное обучение. Одесса – в городе школы обучали дистанционно до введения каникул. С 25 по 31 октября дети отдыхают.

– в городе школы обучали дистанционно до введения каникул. С 25 по 31 октября дети отдыхают. Днепр – из более чем 150 школ в городе полноценно работают только 20. Другие – отправили учащихся 5 – 11 классов на дистанционное обучение из-за недостаточного уровня вакцинации работников.

– из более чем 150 школ в городе полноценно работают только 20. Другие – отправили учащихся 5 – 11 классов на дистанционное обучение из-за недостаточного уровня вакцинации работников. Николаев – там учащиеся старшей школы с 1 ноября будут учиться дистанционно. Очно выйдут только те учебные заведения, где вакцинированы все работники.

К слову, в Киеве от осложнений коронавируса скончалась молодая учительница Ирина Шамота. Женщина 11 дней назад родила малыша. Подробности – читайте в статье.

Обязательная вакцинация учителей

По состоянию на 25 октября уже более 88% педагогов получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. В Украине пока есть только один регион, где до сих пор не получили прививки достаточное количество учителей – Ровненская область.

В общей сложности двумя дозами вакцинировано почти 400 тысяч педагогов по всей стране.

Где вакцинировано больше всего учителей:

Николаевская область – 98%;

Киевская область – 95,5%;

Харьковская область – 94,6%;

Донецкая область – 92,7%;

Хмельницкая область – 91,6%.

Когда невакцинированных учителей отстранят от работы? Правительство утвердило порядок отстранения педагогов, которые откажутся вакцинироваться от СOVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября.

Отстранение педагогов осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя с обязательным доведением его до сведения отстраняющимся лицам.

Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили. Это значит, что учителей будут отстранять от работы на время карантина без сохранения зарплаты.

Что известно об обязательной вакцинации учителей

Минздрав включил учителей в перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательна.



Те, кто не будет вакцинирован по состоянию на определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отстранят (отправят в отпуск) без сохранения заработной платы.

Новые условия поступления в вузы в 2022 году

Министерство образования и науки утвердило новые Условия приема на обучение в вузы в 2022 году. Этот документ содержит определенные нововведения, которые будут влиять на подготовку к вступительной кампании.

Поступающие в этом году смогут подать до 5 заявлений на бюджетные места. В каждом из этих заявлений они должны указать ее приоритетность в отношении других заявлений (где 1 – самая высокая приоритетность). В то же время количество заявлений, которые могут быть поданы на контрактную форму обучения в 2022 году, уменьшилось до двадцати. Поступающие смогут подавать сертификаты ЗНО 2019, 2020, 2021 и 2022 годов.

Сроки вступительной кампании. Они существенно не изменились. Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется, как и в прошлом году, 1 июля, а подача заявлений – с 14 июля. Вступительные экзамены, творческие конкурсы (если это нужно для поступления) будут проводиться также с 1 июля, а собеседования с 17 по 19 июля. Рекомендации к зачислению будут предоставляться до 27 июля.

Отметим, что в МОН изменили перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилили роль математики при поступлении в вуз. Да, математика стала вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на следующие специальности:

Политология

Журналистика

Социальная работа

Социальное обеспечение.

Также для поступления на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" ЗНО по математике является третьим конкурсным предметом. Для каких специальностей требуется ЗНО по математике – читайте по ссылке.

Как будет проходить пробное ЗНО-2022 в условиях карантина? В условиях карантина пробное ВНО в 2022 году будет проходить с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Дети должны быть в масках, соблюдать дистанцию, пройти термоскрининг и иметь с собой антисептик.

Составить в аудитории можно только одно пробное ЗНО за день. Тестировать выпускников будут 19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе и 26 марта – по истории Украины, по математике (задания уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языках.

Добавим, что каждый зарегистрированный участник ВНО в этом году сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. В то же время, обязательных предметов для ВНО нет, но абитуриенты должны определить, какие тесты им нужны для поступления в вуз.

МОН рекомендовало вузам, колледжам и профтехам ввести онлайн-обучение с 25 октября по 15 ноября.В настоящее время университеты пяти областей – Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской – полностью перешли на дистанционку.

К слову, Верховный Суд отменил решение об утверждении состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Педагоги боятся возможного срыва выдачи дипломов магистрам в декабре, ведь документы выдаются только, если есть аккредитация.

В Минобразования заявили, что подавляющее большинство дипломов магистрам в декабре 2021 года будет выдано на основании принятых ранее решений НАОКВО. А комитет ВР по вопросам образования направил в парламент законопроект, предусматривающий предоставить правительству право утвердить временный состав НАОКВО без проведения конкурса. Подробности – читайте по ссылке.

Скандалы в сфере образования

В детском саду девочка чуть не погибла от переохлаждения

В детском саду №27 Кропивницкого 2-летняя девочка получила сильное переохлаждение. Мама забрала дочь из учебного заведения уже с посиневшими губами. А потом у малышки начались судороги.

Все потому, что в детском саду, который посещает дошкольница, до сих пор не дали отопление. В комнатах столбик термометра не поднимается выше +15 градусов.

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Многодетной маме угрожают в садике

Многодетная мать из Днепра пожаловалась на то, что ей угрожают в детском саду №348. Ей якобы утверждали, что обратятся в социальные службы, если не будет забирать ребенка вовремя. Детали инцидента – читайте по ссылке.

Харьковская политехника после жалоб студентов переходит на дистанционку

С 1 ноября Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" переходит на дистанционное обучение. Этому помогли студенты, заявившие, что не будут посещать очные занятия.

Студенты выдвинули два требования к ректорату – переход на дистанционную форму и перевод невакцинированных преподавателей на онлайн с сохранением зарплаты вместо увольнения.

Решения правительства и МОН по образованию

В Украине появится "Школа супергероев"

В Украине уже в ближайшее время появится государственная "Школа супергероев". Это будет учреждение, которое будет обучать детей, находящихся на стационарном лечении (в том числе из-за коронавируса), а также детей, которым оказывается реабилитационная помощь.

В то же время, для учителей "Школы супергероев", которые будут работать в больницах, создадут отдельные условия оплаты труда.

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В 2022 году на зарплату учителям прибавят более 8 миллиардов гривен

Образовательная субвенция из государственного бюджета, из которой будут выплачивать зарплату учителям, в 2022 году составит 108 миллиардов гривен. А это на 8,4 миллиарда больше, чем было в этом году. За счет этих средств зарплатой будут обеспечены 420 тысяч учителей.

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