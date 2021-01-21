Локдаун в Украине завершается 24 января и после этого будет действовать адаптивный карантин. В этот период школы будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе.

То есть школы в некоторых регионах с большим количеством случаев заболевания COVID-19 могут остаться закрытыми для учеников. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Министр образования заверил, что решение о работе школ будет приниматься на уровне руководства учреждения образования и местной власти.

По словам Шкарлета, правительство поддерживает решение об открытии школ после локдауна, но сегодня продолжаются консультации с профильным министерством, поскольку карантин устанавливает Минздрав. "Думаю, мы найдем общую позицию", – добавил он.

Также глава Минздрава надеется, что большая часть страны перейдет на нормальное обучение, будет и смешанная форма, в зависимости от заболеваемости.

Смешанная форма обучения – это если в классе более 50% детей заболели. Тогда они переходят на самоизоляцию и дистанционный режим,

– уточнил Шкарлет.

Министр образования добавил, что некоторые дисциплины школы в нескольких областях решили перевести на дистанционное обучение. В частности, речь идет о физкультуре, изобразительном искусстве и трудовом обучении. "Эти предметы переходят в режим онлайн-обучение, а другие будут проходить в обычном", – сказал Шкарлет.

К слову, ранее министр образования заявил, что после завершения локдауна ученики выпускных 9-х и 11-х классов, которые в этом году составляют ГИА и ВНО, вернутся к очной или смешанной форме обучения.