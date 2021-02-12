Школьники и студенты Прикарпатья переходят на дистанционное обучение: что известно
В школах и остальных общеобразовательных учреждениях Ивано-Франковской области усилили карантинные ограничения. В частности, ученики 5 – 11 классов переходят на дистанционное обучение. Продлится это с 15 февраля по 1 марта.
Источник:Пресс-служба Ивано-Франковской ОГА
Соответствующее решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций̆. Ее внеочередное заседание состоялось 11 февраля.
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Карантин в школах Прикарпатья: подробнее
Такие меры ввели из-за увеличения количества больных коронавирусом среди детей школьного возраста.
В каких именно учреждениях переходят на дистанционку
- Общеобразовательные школы
- Гимназии
- Лицеи
- Средние профессиональные и высшие учебные заведения
Другие шаги власти из-за сложной ковидной ситуации на Ивано-Франковщине
- Обратилась в Министерство здравоохранения Украины с просьбой разрешить ввести в области дополнительные карантинные ограничения.
- Попросила представителей бизнеса подготовиться к более жесткому карантина.
- Намерена безотлагательно усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер.
- В больницах тех районов, где фиксируют резкий рост заболеваемости, планируют развернуть дополнительные койко-места.
- Обратилась к жителям области с просьбой строго соблюдать карантинные ограничения, в частности масочный режим.
- Также попросила с пониманием отнестись к усилению противоэпидемических мер и ограничить контакты с людьми пожилого возраста.
Коронавирус на Прикарпатье: главное
- За сутки 11 февраля здесь подтвердили 592 новых случая. Это на 110 больше, чем в предыдущие. И снова больше всего в Украине.
- Кроме того, COVID-19 унес жизни еще 9 прикарпатцев. Всего за время пандемии в Ивано-Франковской области от коронавируса умерли 1 032 человека.
- Выздоровели от ковида 11 февраля 146 пациентов. И их количество возросло до 44 835 человек.
- Сейчас на Прикарпатье болеют 7 758 человек. За последние сутки число таких выросло на 437.
- За все время коронавируса в Украине в Ивано-Франковской области зафиксировали 53 625 больных, в том числе в 1 820 детей и 2 318 медиков.
Данные МОЗ
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