В школах и остальных общеобразовательных учреждениях Ивано-Франковской области усилили карантинные ограничения. В частности, ученики 5 – 11 классов переходят на дистанционное обучение. Продлится это с 15 февраля по 1 марта.

Соответствующее решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций̆. Ее внеочередное заседание состоялось 11 февраля. Актуально В Украине за сутки обнаружили 4 773 случая заражения коронавирусом: статистика Карантин в школах Прикарпатья: подробнее Такие меры ввели из-за увеличения количества больных коронавирусом среди детей школьного возраста. В каких именно учреждениях переходят на дистанционку Общеобразовательные школы Гимназии Лицеи Средние профессиональные и высшие учебные заведения Другие шаги власти из-за сложной ковидной ситуации на Ивано-Франковщине Обратилась в Министерство здравоохранения Украины с просьбой разрешить ввести в области дополнительные карантинные ограничения. Попросила представителей бизнеса подготовиться к более жесткому карантина. Намерена безотлагательно усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. В больницах тех районов, где фиксируют резкий рост заболеваемости, планируют развернуть дополнительные койко-места. Обратилась к жителям области с просьбой строго соблюдать карантинные ограничения, в частности масочный режим. Также попросила с пониманием отнестись к усилению противоэпидемических мер и ограничить контакты с людьми пожилого возраста. Заметим! В Ровно и Львове дети также перешли на дистанционную форму обучения. Но в этих случаях причина совсем другая – последствия снежной непогоды. Коронавирус на Прикарпатье: главное За сутки 11 февраля здесь подтвердили 592 новых случая . Это на 110 больше, чем в предыдущие. И снова больше всего в Украине.

. Это на 110 больше, чем в предыдущие. И снова больше всего в Украине. Кроме того, COVID-19 унес жизни еще 9 прикарпатцев. Всего за время пандемии в Ивано-Франковской области от коронавируса умерли 1 032 человека.

Выздоровели от ковида 11 февраля 146 пациентов. И их количество возросло до 44 835 человек.

Сейчас на Прикарпатье болеют 7 758 человек . За последние сутки число таких выросло на 437.

. За последние сутки число таких выросло на 437. За все время коронавируса в Украине в Ивано-Франковской области зафиксировали 53 625 больных, в том числе в 1 820 детей и 2 318 медиков. Данные МОЗ