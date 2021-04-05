В Украине снова суровый весенний локдаун. И если в прошлом году дистанционное обучение воспринимали как “гостя”, то сейчас к нему все уже привыкли. В течение года учителя меняли подходы к обучению и наблюдали огромные изменения в учениках.

Как карантин изменил украинских школьников? По словам учителей, они стали более ответственными, не нарушают дедлайны и показывают превосходные навыки самоорганизации.

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Кроме того, некоторые ученики выбрали индивидуальную траекторию обучения и решились на экстернат. Еще кто-то попросил родителей перевести их на домашнее обучение.

И есть у всех ученикам кое-что общее: они до сих пор ждут от учителей на онлайн-уроках различные квесты, проработку заданий в современных программах или микроопрос в игровой форме.

Как карантин изменил школьников

Вырос спрос на экстернат и репетиторство

Директор лицея Educator Владислава Бандурко считает, что дистанционное обучение научило учащихся самостоятельности на практике. Дети, в частности, научились планировать свой распорядок дня и управлять личным временем.

По ее словам, после первого жесткого локдауна дети в младшей школе очень соскучились друг по другу. Однако подростки после длительной паузы в школе задавали такие вопросы: "А зачем вообще возвращаться в школу? Два месяца я пробыл дома. Знаете, мне и так нормально! Я уже и не помню, как общаться с людьми".

Интересно, что детям с высоким уровнем самоорганизации дистанционное обучение дало возможность увидеть, что они могут в обучении двигаться индивидуально. То есть им необязательно учиться в одном темпе с классом.

Именно после выхода из карантина семеро учеников лицея решились на экстернат. Они осознали, что усваивают школьную программу значительно быстрее, поэтому приняли решение осваивать учебный материал двух классов за один год,

– рассказала Владислава Бандурко.

Также увеличилось количество запросов на репетиторство. Родители держались до последнего с надеждой, что что-то наладится. Но в конце концов увидели, что их ребенок "буксует" на месте или стремительно "падает" в учебе.

Интернет и гаджеты чаще нужны детям для поиска информации и обучения, а не для игр

Директор Благовещенского УВК № 2 Александр Чучаев уже год наблюдает за дистанционным обучением детей изнутри, поэтому видит положительную тенденцию.

Ученики, которые раньше любили "отсиживаться" за последними партами и неохотно подсоединялись в групповую работу, во время онлайн-обучения продемонстрировали яркое желание заявить о себе – как в творческих работах, так и в онлайн-общении,

– заявляет учитель.

А некоторые ученики, которые учились на среднем уровне, пытались сделать больше на дистанционке, чем в этом нуждается программа.

Директор уверяет, что дети начали активно использовать интернет для обучения и поиска информации, а не для отдыха и игр.



Ученики учатся дома / Фото Pexels

Если раньше многие ученики ограничивались изучением параграфа из учебника и дополнительной литературой, то после дистанционки дети стали настоящими гуру учебных информационных технологий.

“В частности, дети штудируют с восторгом курсы на Edera, готовятся к ВНО с помощью платформы iLearn и используют для подготовки к урокам английского именно англоязычные платформы”, – добавил учитель.

Также он заметил, что дистанционное обучение способствует раскрытию потенциала застенчивых учеников. В классе они стремятся быть незаметными, а во время онлайн-уроков ведут себя очень активно: выступают, проявляют инициативу. Связывает это с тем, что они перестают ожидать реакции от других детей.

Ученики стали организованными и не расстраиваются из-за очередной дистанционки

Учитель химии в Новопечерской школе Иван Заболотских говорит, что дистанционное обучение заставило сказать "па-па" зоне комфорта и ученикам, и учителям, и родителям. Но самыми гибкими оказались именно ученики.

Так, во время первой волны жесткого карантина дети воспринимали дистанционное обучение, как большие каникулы. Тогда их академические показатели резко упали.

Прошел год. Сейчас мы переживаем вторую волну весенней "дистанционки", и я наблюдаю противоположное прошлогоднему опыту. Дети воспринимают обучение серьезно. Они понимают, что это необходимо именно им, а не учителю. Как и то, что дистанционка с нами надолго,

– убеждает Иван Заболотских.

Если в прошлом году родители заставляли детей садиться за компьютер для обучения, то сейчас в таких уговорах нет необходимости – ученики самоорганизованы. В частности, они охотно конспектируют урок, меньше нарушают дедлайны и забыли об отговорках типа "у меня пропал интернет, потому что я был у бабушки".

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Иван Заболотских говорит, что если учитель не держит внимание класса, то найдутся школьники, которые тихо переключатся с твоего урока на просмотр видео в ютубе. Поэтому учителя пользуются "волшебством" на занятиях, чтобы все дети оставались включены в процесс: геймификация + микроопрос + привлечение интересных видео.

После большой паузы в очном обучении дети охотно возвращаются в школу. Больше всего им хочется живого общения с друзьями, любимыми педагогами. А еще они устали от многочасового созерцания гаджетов.

Но когда им снова сообщили о локдауне и дистанционном обучении – это тоже не слишком расстроило их. Просто все уже привыкли к этим бешеным американским горкам и не склонны к драматизации: "Локдаун? Окей! Посидим дома! Что, уже снова очное? Еще лучше! Идем в школу!",

– говорит учитель.

К слову, в Украине почти половина областей перешла в красную зону, а в некоторых городах даже устанавливали усиленный локдаун. Поэтому, школы в большинстве регионов учат дистанционно. В каких городах ученики перешли на онлайн-обучение – читайте в материале.