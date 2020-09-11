В Киеве из-за коронавируса на карантин уже закрыли две школы в Оболонском районе. Еще в 50 учебных заведениях отдельные классы перешли на дистанционное обучение.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

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Однако, по словам Кличко, ситуация сейчас контролируемая, поскольку город подготовил школы к работе в новых условиях и обеспечили учебные заведения дезинфицирующими средствами. "Но поскольку коронавирус в Киеве быстро распространяется, оперативные решения в отношении школ и детсадов будут зависеть от ситуации", – заверил он.

Сколько в Киеве больных учеников и учителей? Кличко рассказал, что на сегодня закрыли две школы в Оболонском районе на карантин, поэтому работают пока 426 учебных заведений (из 428).

В 50 школах на дистанционное обучение перевели всего 126 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице – 174, а учителей – 83,

- сообщил мэр Киева.

Кроме того, выявлены случаи СOVID-19 временно закрыты два учреждения дошкольного образования в Деснянском и Печерском районах. При этом два детских сада на Оболони и в Днепровском районе уже возобновили свою работу после карантина.

"В целом из 568 коммунальных детсадов продолжают работать 554. Некоторые закрыты из-за плановых ремонтов. Наполняемость детей в садиках – около 50%, ведь многие родители оставляют детей дома или под присмотром родственников", - рассказал Кличко.

К слову, в Киевской области уже 14 школ полностью или частично перешли на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19 у учеников или учителей. Всего на дистанционном обучении находится более полутора тысяч детей в области.