Журналисты 24 канала подготовили важные новости и решения Министерства образования и науки, которые стоит знать каждому. Читайте все самые интересные события, которые произошли за неделю – с 19 по 23 октября – в сфере украинского образования.

Школы в красной зоне

Как сообщал 24 канал, в Украине с 19 октября начало действовать новое разделение регионов на уровни эпидемиологической опасности. Немало новых городов и регионов оказались в красной зоне. Обучение там стоило бы проводить дистанционно, но некоторые города решили не прекращать учебный процесс.

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В частности, школы еще несколько дней работали во многих городах красной зоны: Ивано-Франковск, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и прочие. Больше о работе школ в красной зоне – читайте здесь. При этом другие школы ушли на досрочные каникулы с 15 по 30 октября.



Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала

Каникулы в школах

Многие школы в Украине прислушались к советам правительства и ввели каникулы для учеников с 15 октября. Однако большинство учебных заведений продолжили обучение и ушли на каникулы с 19, 21 или 23 октября.

Например, в Киеве ученики отправились на осенние каникулы на неделю – с 21 по 29 октября. Сейчас ученики в 422 учебных заведениях столицы начали отдыхать. Однако, еще 6 школ продолжили работать, потому что там ввели новую триместровую систему обучения.

Больше о том, когда города начали досрочные каникулы – читайте здесь.

В то же время Департамент образования Киева призвал учителей не игнорировать противоэпидемические мероприятия во время каникул. Педагогам порекомендовали носить маски и соблюдать дистанцию в школах.

Кроме того, председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования Сергей Бабак рассказал, почему в Украине продлили школьные каникулы с 15 по 30 октября.

По его словам, на это повлияли две причины: резкий всплеск коронавируса в Украине и местные выборы, которые должны состояться 25 октября. Ведь многие участки расположены в школах.

Закроют ли школы с ноября

В Минобразования подчеркнули, что от эпидемической ситуации будет зависеть то, как будут учить дети в школах. Так, ученики в красной зоне после каникул останутся на дистанционном обучении. Однако окончательное решение по карантину будет принимать местное управление образования и директор школы.

При этом начальную школу и детсады не будут закрывать на карантин. Все потому, что именно таких учеников и дошкольников труднее всего учить дома и нельзя оставить без присмотра родителей.

А ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах, в зависимости от эпидемической ситуации. Больше об этом – читайте здесь.

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Новости в сфере высшего образования

Минобразования утвердило условия приема в вузы Украины. В частности, в следующем году можно будет поступать на любые специальности в ЗВО по результатам тестов по украинскому языку и литературе предыдущих лет – от 2018, 2019, 2020 и 2021 года.

К слову, в 2021 году ВНО будет проводиться по предметам: украинского языка, украинского языка и литературы, истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, немецкого, французского и испанского языков.

Напомним, что в Украине приняли решение о том, что выпускники с 2021 года смогут выбирать, какое ВНО по украинскому языку сдавать. Ведь их будет два – отдельно по украинскому языку и литературе, а отдельно только по языку. Больше о том, что известно о двух ВНО по украинскому языку – читайте здесь.

И многие педагоги выступают против этого. Поэтому временный глава МОН заявил, что решение о возможности выбора и два ВНО по украинскому языку приняла еще в 2019 году бывшая министр ведомства Лилия Гриневич. А сейчас МОН лишь выполняет эту норму.

Шкарлет также считает, что распределение средств среди высших учебных заведений несправедливо и обвиняет в этом предыдущее руководство. Поэтому, он решительно настроен изменить формулу финансирования учреждений высшего образования. Детали – читайте здесь.

А Европейский банк планирует инвестировать 160 миллионов евро в энергомодернизацию зданий украинских университетов. В частности, реконструируют более 20 вузов. Какие университеты попали в этот список – читайте здесь.

Важные решения МОН и правительства

Правительство приняло решение о выделении дополнительных средств на обеспечение безопасности в школах Украины. В частности, регионы получат в целом около 540 миллионов гривен на дезинфекторы в учебные заведения. Сколько денег получит каждый регион – смотрите здесь.

Также правительство приняло изменения в постановление о продолжительности обучения в школах для детей с особыми образовательными потребностями, которые позволяют продлить продолжительность обучения таких детей в соответствии с индивидуальными потребностями.

В МОН предоставили разъяснения относительно нового стандарта среднего образования. В частности, все учителя 5-9 классов, которые будут учить школьников по новому стандарту в 2022 году, должны пройти обязательное повышение квалификации.

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Зарплата учителей

В Министерстве образования и науки рассказали, что уровень зарплаты учителей в 2021 году будет увеличиваться в два этапа: в январе и в июле.

Какой будет зарплата учителей в 2021 году:

Зарплата молодого учителя без категории и стажа в январе повысится до 4 тысяч 859 гривен, а с июля 2021 года будет составлять 5 тысяч 265 гривен.



без категории и стажа в январе повысится до 4 тысяч 859 гривен, а с июля 2021 года будет составлять 5 тысяч 265 гривен. Зарплата учителя I категории с января следующего года должна увеличиться до 6 тысяч, а с июля 2021 года – до 6 тысяч 567 гривен.



с января следующего года должна увеличиться до 6 тысяч, а с июля 2021 года – до 6 тысяч 567 гривен. Зарплата учителя высшей категории с января 2021 года составит почти 6,5 тысячи, а с июля 2021 года – 7 тысяч гривен.

Также Шкарлет назвал пять задач, над которыми сейчас работает команда МОН. В первую очередь они планируют повысить зарплату учителям и установить для них надбавки.