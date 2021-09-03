Каникулы в школах Украины 2021 – 2022: когда и сколько будут отдыхать ученики

В украинских школах только началось обучение, но дети уже думают о следующих каникулах. Этот год будет неожиданным, ведь до сих пор распространяется коронавирус, поэтому возможно дистанционное обучение. Сколько будут отдыхать дети в 2021 – 2022 учебном году – читайте в материале.

Украинские школьники обычно имеют каникулы каждого квартала, однако они зависят от эпидемической ситуации в стране. Однако продолжительность отдыха для учащихся в течение учебного года (не считая летних каникул и выходных) не должна превышать 30 дней.

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Кто определяет сроки каникул

Даты каникул в каждой школе определяет самостоятельно администрация учебного заведения. Министерство образования позволило школам самим корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Особенно это актуально в период пандемии.

Так, в большинстве школ установлена ​​классическая семестровая система, содержащая 4 четверти и два семестра. Первый семестр продлится с 1 сентября по 25 декабря 2021 года. А второй семестр продлится с 9 января по 31 мая 2022 года.

Сколько часов должны учиться ученики:

начальная школа (1 – 4 классы) – 720 часов,

гимназия (5 – 9 классы) – 890 часов,

лицей (10 – 11 классы) – 1110 часов.

Когда школьники будут отдыхать в новом учебном году

Министерство образования и науки на 2021 – 2022 учебный год рекомендовало такие даты каникул:

Осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021 года.

Зимние каникулы – с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Весенние каникулы – с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года.

Летние каникулы – с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.

Дополнительные выходные дни:

14 октября – День защитника Украины;

25 декабря – Рождество;

8 марта – Международный женский день;

25 апреля – Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День Победы.

Отметим, что график каникул может изменяться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране или каждой отдельной области страны. Он носит только рекомендательный характер, поэтому администрация школы может вносить свои изменения.

Какие были каникулы в прошлом учебном году

Осенние каникулы 2020 года

Правительство разрешило сделать осенние каникулы в школах с 15 по 30 октября и устроить дистанционное обучение для студентов в течение месяца с 15 октября 2020 года. Все из-за увеличения случаев заражения COVID-19 и проведения местных выборов.

Однако не все школы согласились. Например, в Киеве столичные школы начали осенние каникулы для учеников с 21 октября, они длились всего неделю. Какие еще школы не прислушались к этому решению и продолжили обучение – читайте в материале.

Зимние каникулы 2020 – 2021

Из-за лондауна ученикам дали дополнительный отдых. Так, зимние каникулы были в школах дополнительно с 8 по 24 января, поэтому некоторые ученики отдыхали целый месяц – с 25 декабря по 24 января.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это сделали для того, чтобы не допустить развертывание новой волны заболеваемости после новогодних праздников. Усиленные карантинные ограничения вводились, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая могла сформироваться в течение праздников.

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Весенние каникулы 2021 года

Школы во многих областях изменили даты весенних каникул. К примеру, ученики некоторых городов Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и других областей начали отдыхать с 9 марта. Каникулы в них длились до 14 марта включительно.

Также некоторые школы из-за увеличения случаев заболевания COVID-19 ввели двухнедельные каникулы для детей.

Задержка летних каникул

Школы из-за дополнительных каникул в течение года могли продлить обучение на лето, если не успели вычитать программу. Поэтому многие школы в разных областях Украины продлили срок учебного года.

Учеба в июне продолжалась в городах:

в Сумах – до 11 июня;

во Львове – по-разному: до 28 мая, 4, 10 и даже 14 июня;

в Черкассах – до 8 июня;

в Киеве – до 4 июня;

в Хмельницком – до 11 июня;

в Тернополе – до 8 июня;

в Полтаве – до 9 июня;

в Харькове – до 5 июня;

в Кропивницком – дo 7 абo даже 14 чеpвня;

в Днепре – до 28 мая, 11 июня или даже до конца июня;

в Херсоне – до 10 июня;

на Волыни – до 30 мая, 4 или 16 июня;

в Чернигове – до 4 июня;

в Одессе – 90 школ будут обучать до 4 июня, еще 7 школ – до 28 мая, другие – до 8 июня.