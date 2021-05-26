Каникулы в школах Украины 2020 – 2021: когда будут отдыхать ученики

В украинских школах заканчивается учеба. Этот год был достаточно сложным для учеников из-за коронавируса и дистанционного обучения, поэтому дети уже мечтают о каникулах. Однако во многих областях обучения продлили на лето. Сколько отдыхали дети в 2020 – 2021 учебном году и какова ситуация с летними каникулами – читайте в материале.

Традиционно украинские школьники имеют каникулы каждый квартал, продолжительность которых в течение учебного года (не считая летних каникул) не должна превышать 30 дней.

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Зато даты каникул ежегодно, согласно Закону Украины об образовании, каждое учебное заведение может формировать самостоятельно. Особенно это актуально в период пандемии.

Известно, что первый семестр продлится с 1 сентября по 24 декабря 2020 года. А второй семестр продлится с 11 января по 28 мая 2021 года. Последний звонок планировали провести в пятницу, 28 мая. Однако карантин и здесь внес свои коррективы.

Когда в школах были каникулы

Министерство образования и науки на 2020 – 2021 учебный год рекомендовало такие даты каникул:

с 26 октября по 1 ноября включительно.с 25 декабря по 10 января включительно.с 22 марта по 28 марта включительно.с 1 июня по 31 августа включительно.

Отметим, что в зависимости от эпидемической ситуации в школах, погодных условий, региональных особенностей и других факторов, школа может по своему усмотрению изменять даты начала и окончания каникул, а также назначать дополнительные каникулы или карантин. Поэтому расписание каникул может отличаться в разных городах Украины.

Какими были зимние каникулы в 2021 году? В Украине из-за лондауна ученикам дали дополнительный отдых. Зимние каникулы были в школах дополнительно с 8 до 24 января, поэтому некоторые ученики будут отдыхать целый месяц – с 25 декабря по 24 января.

Это делается для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости, которая может наступить, в том числе и после новогодних праздников. То есть усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, который может сформироваться в течение праздников,

– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Какими были весенние каникулы в школах

В Минобразования сообщили, что школы наделены автономией, то есть они могут самостоятельно вводить каникулы для учащихся.

Поэтому школы во многих областях изменили даты каникул. К примеру, ученики в некоторых городах Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и других областей начали отдыхать с 9 марта. Каникулы у них продлятся до 14 марта включительно.

К тому же, некоторые школы из-за увеличения случаев заболевания COVID-19 ввели двухнедельные каникулы для детей.

Когда начнутся летние каникулы

В МОН заявили, что украинские школы должны самостоятельно принять решение о сроках завершения учебного года. В частности, они могут продолжить обучение на лето, если не успели вычитать программу через досрочные каникулы.

Поэтому, многие школы в разных областях Украины продлили срок учебного года для школьников на лето.

Так, обучение в июне будет проходить в следующих городах:

в Сумах – до 11 июня;

во Львове – по-разному: до 28 мая, 4, 10 и даже 14 июня;

в Черкассах – до 8 июня;

в Ровно – до 4 июня;

в Хмельницком – до 11 июня;

в Тернополе – до 8 июня;

в Полтаве – до 9 июня;

в Харькове – до 5 июня;

в Кропивницькомц – дo 7 абo даже 14 чеpвня;

в Днепре – до 28 мая, 11 июня или даже до конца июня;

в Херсоне – до 10 июня;

на Волыни – до 30 мая, 4 или 16 июня;

в Чернигове – до 4 июня;

в Одессе – 90 школ будут обучать до 4 июня, еще 7 школ – до 28 мая, другие – до 8 июня.

Дополнительные выходные для школьников в 2020 – 2021 учебном году

Кроме каникул, ученики также будут иметь несколько одиночных дополнительных выходных. Они совпадают с официальными государственными праздниками:

25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы);

(среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы); 8 марта (понедельник) – Международный женский день;

(понедельник) – Международный женский день; 1 мая (суббота) – День труда (вероятно, перенесется на понедельник, 3 мая);

(суббота) – День труда (вероятно, перенесется на понедельник, 3 мая); 2 и 3 мая (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;

(воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха; 9 мая (воскресенье) – День Победы (скорее всего, выходным днем будет понедельник 10 мая).



Когда будуть отдыхть школьники / Инфографика 24 канала