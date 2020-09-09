В Украине только началось обучение, однако из-за пандемии COVID-19 многие школы уже задумываются о каникулах. Сколько же будут отдыхать ученики в 2020 – 2021 учебном году и когда начнутся осенние каникулы?

Традиционно украинские школьники имеют каникулы каждый квартал, продолжительность которых в течение учебного года (не считая летних каникул) не должна превышать 30 дней, передает 24 канал.

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Зато даты каникул ежегодно, согласно Закону Украины об образовании, каждое учебное заведение может формировать самостоятельно. Особенно это актуально в период пандемии.

Известно, что первый семестр продлится с 1 сентября по 24 декабря 2020 года. А второй семестр продлится с 11 января по 28 мая 2021 года.

Когда в школе будут каникулы

Министерство образования и науки на 2020 – 2021 учебный год рекомендовало такие даты каникул:

Осенние каникулы: с 26 октября по 1 ноября включительно.

Зимние каникулы: с 25 декабря по 10 января включительно.

Весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта включительно.

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа включительно.

Дополнительные выходные для школьников в 2020 – 2021 учебном году

Кроме каникул, ученики также будут иметь несколько одиночных дополнительных выходных. Они совпадают с официальными государственными праздниками:

25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы);

(среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы); 8 марта (понедельник) – Международный женский день;

(понедельник) – Международный женский день; 1 мая (суббота) – День труда (вероятно, перенесется на понедельник, 3 мая);

(суббота) – День труда (вероятно, перенесется на понедельник, 3 мая); 2 и 3 мая (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;

(воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха; 9 мая (воскресенье) – День Победы (скорее всего, выходным днем будет понедельник 10 мая).

Кроме того, школьники могут получить внеплановые каникулы из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Ведь часто именно в учебных заведениях устраивают избирательные участки и комиссии.

Отметим, что в зависимости от эпидемической ситуации в школах, отопления, погодных условий, региональных особенностей и других факторов, школа может на свое усмотрение изменять даты начала и окончания каникул, а также назначать дополнительные каникулы или карантин. Поэтому расписание каникул может отличаться в разных городах Украины.