Редакция 24 канала собрала важные новости в сфере образования о том, сколько будут отдыхать школьники зимой, какие скандалы возникли в школах и какой будет зарплата учителей в декабре. Читайте главную информацию обо всех событиях и новостях в украинском образовании на этой неделе – с 7 по 11 декабря.

Детали о каникулах в школах

В Украине с 8 по 24 января 2021 года вводят локдаун, он будет касаться и работы учебных заведений. Так, на этот период все школы отправят учеников на каникулы, сообщает 24 канал.

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"Усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников", – подчеркнул Шмыгаль.

Добавим, что карантинные ограничения не будут касаться учреждений дошкольного образования, поэтому садики будут работать в обычном режиме.

В то же время во Львове некоторые школы оставят каникулы с 24 декабря до 11 января. Оставшиеся две недели, в которые еще будет действовать локдаун, учеников переведут на онлайн-обучение. Еще часть школ решила уйти на каникулы с 31 декабря, а вернуться на учебу 25 января.

Отметим! Кабинет Министров Украины решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января 2021 года из-за сложной ситуации с COVID-19. Какие ограничения усилят, а какие вводят дополнительно – читайте здесь.



Новые ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Новый санитарный регламент

В Украине утвердили новый санитарный регламент для учебных заведений, который начнет действовать с января 2021 года.

Там изменены подходы к организации питания. Школам стоит учесть основные принципы здорового питания. В частности, ограничить содержание соли, сахара и жиров.

Также запрещено продавать в школьных буфетах такие продукты: снеки, чипсы, сухарики, поп-корн, колбасы, сосиски, копченую и соленую рыбу, некоторые сладости и тому подобное. В то же время в ежедневном школьном рационе учащихся должны быть злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

Урегулирован вопрос организации питания детей с ООП. Если у ребенка есть справка об определенных диетических потребностях, то заведение вынуждено организовать отдельное питание для него.

Как изменится школьное питание в школе с нового года? Власти обновили регламент школьного питания. Теперь учеников нельзя кормить полуфабрикатами и вредными перекусами. Профессиональная рабочая группа уже начала работать над вкусным и сбалансированным меню для учащихся.

Так, сезонные меню готовятся на шесть недель. Работа движется быстрыми темпами: уже готовы меню завтраков и обедов. В дальнейшем будут разработаны меню для ужинов, вторых завтраков и вечерних перекусов.

Учащихся, проживающих на расстоянии более 2 км до школы, должны обеспечить транспортом для подвоза в учреждения образования.

Работники школ, в том числе и учителя, должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения этих сроков, их нельзя допускать к работе в школе.

Запрещена аренда школ не под образовательные нужды. Также установлены требования к благоустройству школ.

Минздрав позволил использовать в школах проводное или беспроводное подключение к интернету. Если в учебных заведениях установлены роутеры и Wi-Fi, они должны быть на высоте не менее 2 метров от пола.

Есть также требования к компьютерному оборудованию в школах – если это персональные компьютеры, то экран у них должен быть не менее 15 дюймов, а в ноутбуках – не менее 14 дюймов, но отдельно стоит купить клавиатуру и мышку.

Чтобы у учеников не было сколиоза, надо подбирать мебель по росту детей и дважды в год пересаживать учеников в другие ряды. Это будет профилактировать от нарушения осанки, зрения и слуха.

Также в каждой школе должны быть внутренние санитарные зоны, в частности туалеты надо обустроить внутри заведения.

Начало учебного дня не должно быть раньше 8:00, а начало занятий во вторую смену – не позднее 14:00 (для учащихся по вечерней форме – не позднее 16:00).

Учебная мебель должна быть без острых углов, сколов и тому подобное. Поврежденная и изношенная мебель подлежит своевременной замене. Поверхность учебной мебели должна быть устойчивой к моющим и дезинфицирующим средствам.

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Коронавирус в школах

В Киеве по состоянию на среду, 9 декабря, закрыты на карантин четыре школы. Также сейчас на дистанционном обучении находятся 939 классов в 265 школах Киева.

Сколько учеников и учителей заболели коронавирусом? Всего в Киеве COVID-19 обнаружили почти у 1 302 учеников и почти у тысячи учителей. Кличко добавил, что обострилось сезонное заболевание гриппом и ОРВИ.

К слову, руководитель главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что директор школы несет ответственность за то, чтобы дети соблюдали меры безопасности во время карантина в учебном заведении.

Он заявил, что если ребенок с кашлем и проявлениями острых респираторных заболеваний остается учиться в классе, то уголовную ответственность за это несет директор школы. За безответственность директору грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы до шести лет.

Скандалы в школах

На Львовщине учительница несколько раз ударила ученика по голове

В школе в селе Потелич на Львовщине учительница украинского языка и литературы во время перерыва ударила шестиклассника по голове. В сети появилось видео, на котором видно, как учительница бьет подзатыльники ребенку.

Директор рассказала, что ученики 6-А класса дрались в коридоре, на что отреагировала учительница Надежда Патлыка. Она разняла учеников, после чего зашла за ними в кабинет и ударила одного школьника. Ее уволили на следующий день.

Смотрите видео, как учительница ударила ученика по голове:

В Ровненской области учитель заставлял учеников приседать с муляжом снаряда

В Ровненской области учитель предмета "Защита Украины" из Квасиловского профессионального лицея уволился после скандала с видео, на котором видно, что он издевался над учениками. Такое наказание учитель Александр Нагорняк придумал школьникам из-за опозданий и плохих оценок. Детали и видео – можно найти по ссылке.

Под Черкассами директор издевался над учениками и варил самогон в школе

В селе Липянка Черкасской области родители школьников устроили бунт против директора, который почти 10 лет держал в страхе всю школу. Он издевается над школьниками, варит самогон, выпасает скот на территории и обустроил склад в здании учебного заведения.

Год назад директора школы уволили, но он снова возобновился через суд. Детали об этом скандале – читайте здесь.

Учительница унижала и оскорбляла учеников в Кропивницком

В школе Кропивницкого вспыхнул скандал из-за учительницы, которая с криками и унижениями обучала младших школьников, пока те выполняли домашнее задание в группе продленного дня.

Мама одной ученицы признается, что педагог нормально не разговаривала, всегда оскорбляла и унижала детей. Учительницу уже уволили. Детали – читайте здесь.

Школьник распылил слезоточивый газ во время урока

В Червонограде 9 декабря в одной из средних школ города школьник распылил слезоточивый газ во время урока. Из школы эвакуировали 400 человек.

Правоохранители опросили ученика 11 класса в присутствии его матери. Школьник рассказал, что во время урока он рассматривал газовый баллончик, но пластиковый предохранитель случайно сломался, поэтому газ и распылился.

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Платное ВНО и детали поступления

Министерство образования и науки разработало проект, благодаря которому участники ВНО смогут сдавать дополнительные тесты за свой счет. То есть выпускники имеют право пройти тестирование по большему количеству учебных предметов, чем это установлено сейчас, но платно.

Еще одной важной новацией станет изменение в определении оценки по ГИА. Так, результаты государственной итоговой аттестации выпускников, которые не планируют поступать в вузы, будут определяться без учета рейтингового оценивания.

И.о. директора УЦОКО Валерий Бойко рассказал, что ГИА для выпускников 2021 года будет проходить по выбору ученика:

либо в учебном заведении (письменная или устная форма, в том числе и онлайн),

либо в форме ВНО.

Всего в 2021 году выпускники школ смогут сдавать ВНО по 5 учебным предметам. Тестирование будет проводиться по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языках.

В то же время в 2021 году установят ограничения по количеству заявлений для вступления на небюджетные места по контракту – не более 30 заявлений всего.

А заявления поступающих, которых зачислят на бюджет, будут автоматически исключены из других конкурсных предложений, если поступающий сам не откажется от этого.

Больше о сроках поступления и подаче заявлений в вузы в 2021 году – читайте здесь.

Зарплаты учителей в декабре

Экс-глава Минобразования Любомира Мандзий заявила, что задержки зарплат учителям в декабре 2020 года не будет. Правительство приняло перераспределение более 51 миллиона гривен расходов образовательной субвенции между местными бюджетами, чтобы не допустить задолженности зарплат педагогам.

Добавим, что также планируется поднятие зарплат учителей в 2021 году на почти 30%.

Новости в высшем образовании

96 наиболее одаренных студентов вузов получат академические стипендии Кабинета Министров Украины в 2020-2021 учебном году. Каждый из них получит стипендию в размере 2 480 гривен ежемесячно.

Также 21 аспирант из разных украинских вузов получил стипендии президента на 2020-2021 учебный год. Так, каждый из них будет получать стипендию в размере более 7 тысяч гривен.

В МОН отметили, что иностранные студенты все чаще выбирают украинские вузы для обучения. Так:

более 40% иностранных студентов выбрали вузы Украины за качество обучения;

40-60% опрошенных иностранцев – за стоимость обучения;

35% опрошенных – за легкость признания диплома на родине;

а 42% – за желание учиться в одной из европейских стран.

Как иностранцы узнали об Украине и с какими препятствиями столкнулись – читайте здесь.

Интересно, что эксперты провели опрос и выяснили, что психика студентов значительно ухудшилась из-за пандемии коронавируса. Также некоторые студенты оказались совсем одинокими, а это имело негативное влияние на их самочувствие и настроение.

Но лишь пятая часть опрошенных студентов обратилась за психологической помощью к специалистам.