Каникулы в школах, условия поступления-2022 и решения Кабмина – итоги недели в образовании

Редакция Образования 24 собрала все самые важные новости, которые произошли на этой неделе – с 18 по 22 октября – в украинском образовании. В частности, читайте о досрочных каникулах для учеников, обязательной вакцинации учителей, новых условиях поступления в 2022 году и скандалах в школах.

Досрочные каникулы для учеников

Минздрав и МОН рекомендовали школам уйти на каникулы раньше – с 18 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Некоторые школы прислушались к советам, а некоторые решили идти по плану – с 25 октября.

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Так, уже на этой неделе каникулы начались в более чем 5 тысячах школ Украины, а это 35,5% от их общего количества.

Где каникулы начались с 18 октября:

Львов – все школьники города с 18 октября пошли на 2-недельные каникулы до 1 ноября.

Харьков – в области решили ввести школьные каникулы с 18 октября по 1 ноября.

Винница – каникулы начались с 18 октября и продлятся до 24 октября включительно.

Хмельницкий – каникулы для учеников ввели на неделю с 18 по 24 октября.

Херсон – каникулы с 18 октября. Все из-за красной зоны и увеличения количества заболеваний COVID-19.

Ивано-Франковск – ученики города и области ушли на каникулы с 18 до 25 октября.

Кропивницкий – ученики более 30 школ города отдыхают с 18 по 29 октября, еще 6 школ запланировали каникулы с 25 октября на неделю.

Сумы – здесь также перенести каникулы на 18 октября.

Чернигов – ученики пошли на досрочные каникулы с 18 октября.

Некоторые школы решили не переносить каникулы, заявив, что у них контролируемая ситуация с коронавирусом и они не нуждаются в досрочном отдыхе.

Где каникулы начнутся с 25 октября:

Одесса

Киев

Луцк

Днепр

Ровно

Житомир

Полтава

Николаев.

В то же время в Чернигове каникулы в школах могут начаться чуть позже. В городском управлении образования рекомендуют уйти на каникулы с 1 ноября.

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Кроме того, в Министерстве здравоохранения предполагают, что каникулы могут продлить для школьников – допускают, что ученики могут быть дома около 3 – 4 недель.

Важно – Минобразования рекомендует ввести дистанционное обучение в вузах, колледжах и профтехах с 25 октября по 15 ноября 2021 года. Также отметили соблюдение в учебных заведениях и общежитиях в этот период максимальных карантинных ограничений.

Обязательная вакцинация учителей

В Тернополе работники полиции начали проверять наличие сертификатов о вакцинации у учителей. Полиция имеет служебные планшеты, которые считывают QR-коды COVID сертификатов. Первой проверили школу №4, где вакцинированы более 87% персонала.



Полиция проверяет COVID-сертификаты учителей / полиция Тернопольской области

Директор киевской школы Дмитрий Ламза через суд хочет отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации учителей против COVID-19. Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному иску.

Однако образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает этот поступок безответственным и популистским.

Эту ситуацию (иск директора школы об отмене обязательной вакцинации – 24 канал) я считаю абсолютно популистской, это хайп на теме,

– говорит Горбачев.

По его мнению, директор школы забыл, что его главнейшая обязанность – сохранение жизни и здоровья всех.

Добавим, что по состоянию на 18 октября по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников школ. Полностью (двумя дозами) вакцинированы 358 390 педагогов – это 56% от общего их количества.

Где вакцинировано больше всего учителей:

Луганская область – 79,4%;

Харьковская область – 70,9%;

Черкасская область – 70,9%;

Полтавская область – 69,4%;

Киевская область – 67,7%;

Житомирская область – 66,9%.

Где вакцинировано меньше всего учителей:

Ровненская область – 24,5%,

Волынская область – 22%,

Ивано-Франковская область – 20,8%,

Одесская область – 20,1%,

Львовская область – 19,4%.

Что известно об обязательной вакцинации учителей

Минздрав включил



Сколько времени у учителей для вакцинации? Приказ Минздрава от 7 октября 2021 года об обязательной вакцинации педагогов вступит в силу через месяц. Следовательно, они еще могут успеть привиться – до 7 ноября.



Те, кто не будет вакцинирован на определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отстранят (отправят в отпуск) без сохранения зарплаты. Минздрав включил учителей в перечень профессий , для которых прививка от COVID-19 является обязательной.Сколько времени у учителей для вакцинации? Приказ Минздрава от 7 октября 2021 года об обязательной вакцинации педагогов вступит в силу через месяц. Следовательно, они еще могут успеть привиться – до 7 ноября.Те, кто не будет вакцинирован на определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отстранят (отправят в отпуск) без сохранения зарплаты.

Добавим, что в Золочеве на Львовщине к суду привлекли директора школы из-за низкого уровня вакцинации учителей. Обвинили ее в том, что менее 80% работников получили прививки от коронавируса, поэтому дети не смогли учиться очно в учреждении.

Суд признал директора школы виновной, но от ответственности освободил, поскольку нарушение является малозначительным. Судья ограничился устным предупреждением.

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Новые условия поступления в 2022 году

Министерство образования и науки утвердило условия приема на обучение в вузы в 2022 году. В документе отмечается, что для конкурсного отбора абитуриентов, которые будут поступать на бакалавриат после 11 класса, будут зачисляться баллы сертификатов ВНО (результаты вступительных экзаменов, творческих конкурсов) по трем конкурсным предметам.

Сроки вступительной кампании в 2022 году:

Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года. Прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов. Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. Собеседования будут проводить с 17 до 19 июля. Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет, которые будут поступать на основании результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, состоится не позднее 27 июля. Поступающие, которые получили рекомендации для зачисления, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих проводиться 5 августа.

Каждый зарегистрированный участник ВНО в этом году сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. В то же время обязательных предметов для ВНО нет, но абитуриенты должны определить, какие тесты им нужны для поступления в вуз.

Отметим, что в МОН изменили перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилили роль математики при поступлении в вуз. Так, математика стала вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности:

Политология,

Журналистика,

Социальная работа,

Социальное обеспечение.

Также для поступления на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" ВНО по математике является третьим конкурсным предметом. Для каких специальностей нужно ВНО по математике – читайте по ссылке.

Интересно, что в Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Т. Шевченко на учителя физики в этом году поступил только один первокурсник. По словам экспертов, ежегодно тенденция на естественные специальности уменьшается. Почему так и детали – читайте в статье.

Скандалы в образовании

Суд отменил состав НАОКВО

Верховный суд отменил нынешний состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. В сети подняли панику, мол, дипломы о высшем образовании образца 2020 и 2021 года станут недействительными. Но в МОН успокаивают, что это решение не повлияет на дипломы.

Под Киевом 10-летнего ребенка похитили из школы

В городе Вишневое Киевской области прямо во время занятий похитили 10-летнего школьника. Машина ухала в неизвестном направлении. По данным полиции, это произошло из-за конфликта между родителями. Подробности и фото – читайте по ссылке.



Полиция задержала "похитителей" / Фото полиции Киевской области

В Винницкой области школьника подозревают в ограблении школы

В селе Суворовское Винницкой области ограбили школу – забрали деньги. Правоохранители подозревают в этом 15-летнего парня. Теперь юноше грозит до 6 лет заключения, ведь ответственность за такое преступление наступает с 14 лет.

В Полтаве 5-классник запугивает учеников и учителей лицея

В Полтаве пятиклассник терроризирует лицей № 6 "Лидер", в котором учится. Родители других учеников рассказали, что парень приносит в школу нож, газовый баллончик и другие предметы.

Он запугивает учеников, а учителям – угрожает. Например, недавно он сказал учительнице: "Я знаю, где ты живешь, ходи и оглядывайся".

На Буковине ученики незаконно учатся в новом корпусе школы

В селе Каменка возле Черновцов ученики учатся в новом корпусе школы, но незаконно. Ведь подрядчик до сих пор не сдал здание в эксплуатацию. Он просто пожалел детей и разрешил проводить там занятия. Хотя учителя не уверены, что в здании пока безопасно.

Читайте также Хищение на школьных стульях: прокуратура сообщила о подозрении четвертому фигуранту схемы

В школах Черновцов обнаружили мышиный помет и неизвестную продукцию

В Черновицкой области в большинстве школьных столовых специалисты обнаружили несоблюдение санитарных норм. В частности, там нет горячей воды, а также заметили мышиный помет и неизвестную продукцию. Теперь школы должны устранить все нарушения.

Одесским школьникам хотят запретить пользоваться телефонами на уроках

Во время заседания комиссии Одесского горсовета по вопросам образования предложили принять решение о запрете ученикам пользоваться мобильными телефонами на уроках. В частности, могут разработать соответствующие правила для школ.

Каждый десятый работник столовой в школе или садике является носителем стафилококка

Минздрав начал внезапные проверки работников школьных столовых на носительство золотистого стафилококка. В ходе проверок стафилококк обнаружили у 10% протестированных работников, а это каждый десятый. С более 9 тысяч человек – 940 имели положительный тест на носительство инфекции.

Решения правительства в сфере образования

Правительство изменило условия обучения на военных кафедрах

Кабинет Министров Украины одобрил постановление, регулирующее порядок подготовки офицеров запаса. Отныне получить аттестацию при обучении по программе офицеров запаса можно будет не ранее 4 курса.

В программе подготовки офицеров запаса предусмотрено проведение собрания (выезд на полигон) .Также увеличилось количество вузов, где готовят офицеров из запаса. Детали – читайте в статье.

Хорошая новость Украинские школьники и студенты получили 20 наград на Международном шоу INOVA 2021

Правительство утвердило государственный стандарт профессионально-технического образования

Он придет на смену тому, который действовал с 2002 года. В нем предусмотрели три ключевых правила: компетентностный подход, ориентация на результат обучения ученика и условия для всестороннего развития личности.

Для чего нужен стандарт и что изменится для студентов профтехов – читайте в статье.