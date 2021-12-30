Начало каникул в школах

Министерство образования советовало установить зимние каникулы в школах с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Большинство регионов прислушались к этой рекомендации, однако в некоторых городах каникулы начались раньше или позже.

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Так, по состоянию на 30 декабря, на зимних каникулах находится более 7,5 тысяч школ.

Сколько будут продолжаться зимние каникулы в других регионах:

Львов – с 27 декабря по 10 января (однако немало школ начнут с 31 декабря).

Ивано-Франковск – с 31 декабря по 16 января включительно.

Кропивницкий – в период с 27 – 30 декабря по 10 января.

Ивано-Франковск – с 1 по 17 января.

Харьков – с 28 декабря по 10 января (однако фактически последним учебным днем ​​будет пятница, 24 декабря).

Ровно – с 25 декабря по 9 января включительно.

Хмельницкий – с 30 декабря по 9 января включительно.

Чернигов – с 24 декабря по 9 января включительно.

Полтава – с 25 декабря по 10 января (однако в Кременчуге каникулы будут длиться с 1 по 16 января).

Волынь – с 28 декабря по 9 января включительно.

Житомир – рекомендовано с 31 декабря по 16 января.

Сумы – с 25 декабря по 9 января включительно.

Днепр – с 25 декабря по 10 января.

Кривой Рог – с 25 декабря по 9 января включительно.

Родители должны позаботиться о том, чтобы зимний отдых был безопасен. Поэтому в полиции были озвучены основные правила безопасности детей во время зимних каникул.

Правила безопасности во время зимних каникул:

Отмечайте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом (тонким льдом).

Предостерегайте детей соблюдать осторожность во время катания на санках, лыжах, коньках.

Не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению.

Если ребенка приходится оставить дома самого – проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, по которым можно обращаться за помощью.

Контролируйте круг друзей ваших детей, соберите контакты для связи.

Не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте.

Не разрешайте детям использовать петарды и фейерверки.

Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения.

Позаботьтесь о световозвращающих элементах на верхней одежде своих детей, чтобы их замечали водители в темноте.

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Добавим, что часто учащиеся получают на каникулы немалый список домашних заданий почти по каждому учебному предмету. Должны ли учителя их задавать – читайте объяснения экспертов в статье.

Ожидаемые изменения с 1 января 2022

Повышение зарплат учителей

С 1 января 2022 года зарплата учителей вырастет от 10% до 30%. Также определен размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности.

Заметим! В списке педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя школ. Так что для львиной доли учителей зарплата не изменится.

Зарплата на 10% вырастет для:

педагогов, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;

педагогов в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

педагогов в высших профессионально-технических училищах;

педагогов в учебных заведениях интернатного типа.

Для кого предусмотрены более высокие повышения:

На 20% повышаются оклады педагогическим работникам в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа.

На 25% в специальных заведениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах).

На 30% в специализированных домах ребенка, в детских домах.

Доплата за классное руководство:

Для учителей 1 – 4 и подготовительных классов в заведениях общего среднего образования на 20% от оклада,

Учителям в 5 – 11 (12) классах в заведениях общего среднего образования – 25%,

Преподавателям в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования – 20%.

Также постановлением установлен размер доплаты за проверку учебных работ.

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Интересно! Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в 2021 году зарплаты учителей увеличились на 25%. "Если в сентябре 2020 года зарплата учителя первой категории составляла около 10 тысяч гривен, то сегодня зарплата того же учителя составляет 13 тысяч гривен", – сказал он.

Как увеличилась зарплата учителей в 2021 году:

зарплата молодого учителя без категории и стажа работы увеличилась до 9768 гривен;

зарплата учителя ІІ категории увеличилась до 12 053 гривен;

зарплата учителя І категории увеличилась до 12 906 гривен;

зарплата учителя высшей категории увеличилась до 13 759 гривен;

зарплата директора школы увеличилась до 17 057 гривен;

зарплата ассистента учителя увеличилась до 11 200 гривен;

зарплата руководителя кружка увеличилась до 12 053 гривен;

зарплата педагога-организатора I категории увеличилась до 11 317 гривен.

Увеличение зарплат учителей / Инфографика МОН

Добавим, что МОН совместно с Минцифрой смогли закупить более 61 тысячи ноутбуков для учителей. Средства, которые удалось сэкономить, тоже пойдут на школы. Подробности – читайте в статье.

Увеличение стипендии для студентов

В Украине с 1 января 2022 года возрастут стипендии для студентов вузов в 1,5 раза, для студентов профтехучилищ – в 2,5 раза. Изменения выплат студентам предусматривает госбюджет-2022.

Студентам будут платить следующие стипендии:

бакалавры, специалисты, магистры – 2000 гривен (повышенная – 2550 гривен);

студенты техникумов, колледжей, лицеев – 1510 гривен (повышенная – 1930 гривен);

студенты профессиональных технических училищ – 1250 гривен.

Академическая стипендия Президента Украины повысится до 2750 – 4400 гривен в зависимости от типа учебного заведения. Именная и академическая стипендия от Кабинета министров составит 2500 – 4000 гривен.

Социальные стипендии для студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования для детей-сирот и детей малообеспеченных семей также возрастут. Сумы будут следующими:

1125 гривен – для студентов заведений высшего образования;

1425 гривен – для студентов профтехучилищ.

Новое питание в школах

В Украине завершится переходный период нового школьного питания. Так что уже с 1 января школы должны перейти на новое меню для учащихся – с овощами, фруктами и другими полезными блюдами.

В настоящее время около 4 тысяч образовательных и оздоровительных заведений перешли на новое школьное питание. А уже с 1 января 2022 года все учебные заведения должны обеспечивать питанием учащихся по новым рецептам.

Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, а увеличено количество мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Каким будет питание учащихся в школе? В настоящее время предусмотрено, что меню должно быть четырехнедельным для разных сезонов (осеннее, зимнее, весеннее и летнее). Это позволит разнообразить рацион.

Колбасы, паштеты и сосиски заменят блюдами из рыбы и мяса. Будет больше овощей, в частности, бобовых, больше фруктов, кисломолочной продукции. В то же время "быстрые перекусы" заменят, к примеру, орехами, сухофруктами и злаковыми батончиками, которые не будут содержать много сахара.

Скандал в МОН из-за откровенного платья и увольнение Гарбарука

24 декабря спутница заместителя министра образования Игоря Гарбарука Кристина Тишкун пришла на официальное мероприятие в черном платье с глубоким декольте. Некоторым пользователям сети такой образ показался неуместным, так что разгорелся скандал.

Фото, которое вызвало резонанс / Фото из соцсетей

Девушка опубликовала фото из городского совета у себя в инстаграме. Однако впоследствии закрыла страницу из-за волны хейта. Сама девушка ответила на критику в комментариях: "а в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

Из-за скандала Игоря Гарбарука уволили 28 декабря. Впоследствии Кабинет Министров Украины обнародовал официальное распоряжение об увольнении с должности заместителя министра образования и науки.

Как Гарбарук прокомментировал свое увольнение Игорь Гарбарук подчеркнул, что



Чиновник подчеркнул, что увольнение по собственному желанию, по его мнению, является единственным выходом для любого попавшего в такой скандал государственного служащего.



Добавим, что ранее Гарбарук уже отреагировал на хейт, обнародовав в фейсбуке стихотворение Редьярда Киплинга. Он начинается со строк: "Как устоишь, когда все против тебя". Впоследствии он его удалил. Игорь Гарбарук подчеркнул, что придерживается "европейской практики" . И именно поэтому, мол, решил уволиться.Чиновник подчеркнул, что увольнение по собственному желанию, по его мнению, является единственным выходом для любого попавшего в такой скандал государственного служащего.Добавим, что ранее Гарбарук уже отреагировал на хейт, обнародовав в фейсбуке стихотворение Редьярда Киплинга. Он начинается со строк: "Как устоишь, когда все против тебя". Впоследствии он его удалил.

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