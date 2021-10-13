МОН поддержало рекомендацию начать каникулы в школах с 18 октября, – Шкарлет

За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 по всей территории Украины стремительно выросла. Согласно решению Нацкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и предложения Минздрава, Министерство образования и науки рекомендует школам объявить каникулы с 18 октября 2021 года.

Ранее в Минздраве сообщили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась, и тысячи учеников вместе с учителями уже на изоляции. Поэтому в ведомстве рекомендовали школам ввести каникулы на неделю раньше – не с 25, а с 18 октября.

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Теперь это решение поддержало и Минобразования. В письме МОН обратилось в местные органы власти с рекомендацией принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ.

Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета учреждения образования. А потому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН,

– написал Шкарлет.

К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко надеется, что досрочные каникулы для школьников повлияют на распространение коронавируса путем уменьшения активности граждан и количества обязательных социальных контактов.

По его словам, обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения.

Добавим, что отправить школьников на каникулы раньше заранее решили в: