24 канал подготовил перечень важнейших новостей об образовании на этой неделе – с 22 по 26 марта. В частности, читайте о том, где ученики ушли на каникулы, как будут учиться после них и что произошло в сфере высшего образования.

Каникулы и онлайн-обучение в школах

Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса, поэтому значительно возросло количество новых больных. И из-за стремительного распространения COVID-19 большинство украинских школ ушли на каникулы или дистанционное обучение.

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Так, в Киеве, Львове, Одессе и других некоторых областях ученики находятся на каникулах. Однако после каникул ученики 5 – 11 классов в красной зоне будут учиться дистанционно.

В то же время ученики 1 – 4 классов смогут вернуться к учебе в школах, если городские власти не запретят это сделать. Садики пока будут работать в обычном режиме.

А в Одессе часть родителей просит перевести на онлайн-обучение и младшие классы. Поэтому в течение недели родителям предложат ответить на вопрос, как будет учиться ребенок после каникул. Так, из детей, для которых родители выберут онлайн-формат уроков, сформируют дистанционные классы.

Зато в Киеве ученики 5 – 11 классов с 25 марта возвращаются после каникул к учебе, но в дистанционном формате. Ученики 1 – 4 в столице сядут за парты 29 марта, если не ухудшится ситуация с COVID-19.

В красную зону эпидемопасности попали такие регионы Украины:

Киев и Киевская область,

Львов и Львовская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Днепропетровская область,

Одесская область,

Черновицкая область,

Сумская область.

Как работают школы в красной и оранжевой зонах? В регионах красной зоны ученикам 5 – 11 классов запрещается посещение школ, поэтому они переходят на дистанционное обучение. Ученики могут учиться очно.

Также ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников.

К слову, Министерство образования и науки рекомендует отправлять на дистанционное обучение и учеников 5 – 11 классов в школах, расположенных в областях оранжевой и желтой эпидемической зоны.

Интересно, что родители требуют, чтобы им выплачивали деньги во время дистанционного обучения – 35% учительской зарплаты, ведь помогают своим детям в учебе. Для этого они зарегистрировали петицию на сайте президента.

Детали проведения ВНО-2021

Пробное тестирование и основная сессия ВНО в 2021 году будет проходить в запланированные даты и в стандартном формате с соблюдением всех карантинных требований.



Даты ВНО в 2021 / Инфографика 24 канала

В УЦОКО заявили, что несмотря на красную зону в регионах, там разрешено проводить: пробное ВНО, основную сессию ВНО, вступительные экзамены в магистратуру.

Как будет проходить ВНО в 2021 году

В аудиториях традиционно будут находиться 15 участников и двое инструкторов. Такое количество лиц в классах разрешает придерживаться безопасных условий.

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Участники во время прохождения тестирования будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга – 1,2 метра.

Также обязательно участники ВНО должны иметь при себе маски или респираторы и индивидуальные санитайзеры.

На входе в пункты тестирования будут размещены общие санитайзеры, а туалетные комнаты будут обеспечены моющими средствами.

В Министерстве образования отметили, что, несмотря на отмену ГИА для учеников 4 и 9 классов, ВНО в 2021 году переносить не будут, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Новости в вузах

Бугров стал ректором КНУ им.Шевченко

Второй тур выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялся 24 марта 2021 года. Победу одержал профессор Владимир Бугров.



Владимир Бугров победил на выборах ректора КНУ / Фото Zib

Результаты второго тура выборов ректора:

Владимир Бугров – 74,31%;

Александр Рожко – 12,93%.

Льготы для студентов-пересленцив

Юристы рассказали, что студенты-переселенцы и те, кто проживает в населенных пунктах вблизи линии разграничения, имеют скидку на проживание в общежитии.

Так, скидку на проживание в общежитии могут использовать все, кто не пользовался адресной помощью. Ведь одновременно использовать одну и другую льготу невозможно, то есть здесь придется выбирать. А для студентов адресная помощь составляет 1000 гривен в месяц.

Как будут поступать абитуриенты с оккупированных территорий

Вступление для абитуриентов с оккупированных территорий будет организовано по процедуре в пределах квоты-2.

Что такое квота-2

Это определенное количество льготных мест государственного заказа для поступающих с временно оккупированных территорий. Она составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.

Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент с ВОТ может не сдавать ВНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры: по украинскому языку, истории Украины и еще один предмет на выбор (то, что требует специальность).

Приезжать на экзамены этим абитуриентам можно без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении. Документы для поступления на бакалавра на бюджет будут принимать до 19 июля 2021 года.

Доходы Шкарлета и его дело в суде

Декларация Сергея Шкарлета

Сколько денег получил Шкарлет за 2020 год? Министр образования и науки в электронной декларации отметил, что получил за год доходов на сумму более 940 тысяч гривен.

В частности, только зарплата Шкарлета составляет 923 612 гривен, зато гонорары 2020 года составили – более 16 тысяч гривен.

Шкарлет отметил в декларации, что он также имеет:

квартиру в Чернигове (76,9 квадратных метров);

113 222 гривны на банковских счетах,

80 тысяч гривен и 50 тысяч долларов наличными,

два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 (2011 года выпуска) и Mitsubishi Pajero Wagon (2013 года выпуска).

Дело против Сергея Шкарлета

Коллегия судей Конституционного суда Украины отказалась открывать производство по делу о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Но вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Палаты суда,

– сообщает пресс-служба КС.

Отметим, что 5 марта 2021 года в Конституционный Суд поступило представление от партии "Голос" об отмене решения Верховной Рады о назначении Шкарлета на должность министра образования.

Нарушения в назначении Шкарлета

17 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования. Решение поддержали минимумом из необходимых голосов – 226.

Сразу после этого представители партии "Голос" заявили, что заметили кнопкодавство во время голосования. К примеру, голос Суркиса за Шкарлета зачислили, хотя самого нардепа не было в Раде.

В январе 2021 года Офис генпрокурора начал уголовное производство по этому поводу.

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Скандалы в учебных заведениях

В Одесской области работница школы воровала у учеников телефоны

В Болграде Одесской области разоблачили 22-летнюю работницу школы, которая воровала мобильные телефоны у учеников. Девушка работала уборщицей и успела обворовать трех школьников. Ей теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

На Тернопольщине ученик не ходит в школу, потому что учительница давит на него из-за денег

Учительница в школе на Тернопольщине постоянно напоминала ученику о деньгах, которые он не сдал на ремонт класса, и заставила записать эту сумму в дневник. Из-за такого давления парень уже несколько дней отказывается ходить в школу.

При этом руководство школы уверяет, что никаких денег не собирает, а все ремонты – это инициатива учителей и родителей.