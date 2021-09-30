Каникулы могут сместить: в МОН не исключают, что ученики снова будут учиться летом

В Министерстве образования рассматривают различные варианты обучения, чтобы это было безопасно и дети получили качественное образование. В частности, в красной зоне в школах, где не будет вакцинировано 100% педагогов, для работы в очном формате могут сместить каникулы.

МОН рекомендует в такой ситуации рассмотреть график гибких каникул, но конечное решение школы должны принимать самостоятельно.

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Ученики снова могут учиться летом

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что МОН направило школам рекомендательное письмо для каникул.

Школы могут рассмотреть гибкий график каникул в красной зоне, где нужно 100% вакцинированных педагогов. Если не будет этот процент, или от 80% до 100%, учредитель может принять решение гибкого переноса каникул,

– заявил Шкарлет.

Как пример, глава МОН привел ситуацию в одной из одесских школ, где из 60 учителей лишь 12 вакцинированы, и те, кто без прививки в знак протеста вышли перекрыть дорогу.

"Тогда выехали на место представители департамента образования Одесской ОГА и провели разъяснительную работу. Учителям предложили в таком случае сместить каникулы. Тоже есть вариант учиться летом", – добавил Шкарлет.

По его словам, сейчас в МОН рассматривают различные варианты того, чтобы образовательный процесс не остановился и дети не остались без качественного образования.

Ситуация с учебой в июне 2021 года

Напомним, что в прошлом учебном году некоторые школы из-за дополнительных каникул в течение года продлили обучение на лето. Например, обучение в июне 2021 года продолжалось в таких городах:

в Сумах – до 11 июня;

​во Львове – во всех школах по-разному (до 28 мая, 4, 10 и даже 14 июня);

в Черкассах – до 8 июня;

в Ровно – до 4 июня;

в Хмельницком – до 11 июня;

в Тернополе – до 8 июня;

в Полтаве – до 9 июня;

в Харькове – до 5 июня;

в Кропивницком – до 7 или 14 июня;

в Днепре – до 28 мая, 11 июня или даже до конца июня;

в Херсоне – до 10 июня;

на Волыни – до 30 мая, 4 или 16 июня;

в Чернигове – до 4 июня;

в Одессе – в большинстве до 4 июня.

График каникул на 2021/2022 учебный год

К слову, у украинских школьников обычно каникулы каждого квартала, однако они могут меняться в зависимости от эпидемической ситуации в стране.

МОН в этом году рекомендовало такие даты каникул:

осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021 года;

– с 25 по 31 октября 2021 года; зимние каникулы – с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;

– с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года; весенние каникулы – с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года;

– с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года; летние каникулы – с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.

Но такой график носит только рекомендательный характер, администрация школы может вносить свои изменения.