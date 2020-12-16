На период локдауна школы могут объявить каникулы: рекомендации МОН по обучению
Усиление карантинных мероприятий с 8 до 24 января 2021 года ученикам запрещено посещать школы. Однако учебные заведения в этот период могут объявить каникулы или перейти на дистанционное обучение.
Каникулы во время локдауна
Да, МОН рекомендует при необходимости объявить на период локдауна дополнительные каникулы для школьников. Об этом говорится в письме Минобразования руководителям местных департаментов образования и науки.
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В МОН добавляют, что, согласно закону, продолжительность каникул в школах в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.
В письме указано, что в соответствии с постановлением правительства от 9 декабря 2020 года №1236, с 8 до 24 января 2021 года в Украине вводятся усиленные карантинные ограничения.
Да, в этот период ученикам запрещено посещать школы, независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.
Дистанционное обучение при локдауне
Минобразования также уверяет, что в этот период можно организовать обучение в дистанционном формате.
Да, к примеру, в Киеве решили, что школьники не будут иметь дополнительных каникул из-за локдауна. А после зимних каникул (с 11 января) школьники начнут обучение в онлайн-режиме.
Кроме того, советуют для этого использовать платформу для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн", которую запустили МОН и Минцифры. Ссылка на платформу – здесь.
Напомним, в условиях карантина из-за COVID-19 правительство разрешило детям с особыми образовательными потребностями пользоваться дома школьными индивидуальными вспомогательными средствами для обучения.
В Украине будут действовать новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
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