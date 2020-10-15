Кабинет Министров Украины рекомендовал школам уйти на каникулы с 15 октября и до 30 октября. Впрочем, в некоторых регионах решили начать каникулы несколько позже, а в отдельных до сих пор думают о дате их начала.

О том, в каких регионах осенние каникулы начинаются уже с 15 октября, рассказывает Освита24.

Обратите внимание Павительство рекомендовало школам ввести каникулы с 15 октября, а вузам – дистанционное обучение

Киев

Столичные власти решили не присоединяться к рекомендациям правительства о каникулах с 15 октября. Там еще раньше планировали начало осенней паузы на 21 октября, поэтому решили так все и оставить.

В Киевской облгосадминистрации полностью поддержали рекомендации Кабмина. Поэтому школам Киевской области рекомендовали идти на карантин именно с 15 октября.

Харьков

Схожей со столицей позиции придерживаются и власти Харькова. Там отметили, что рекомендации правительства являются лишь рекомендациями, поэтому каникулы переносить не будут – те начнутся с 21 октября, как и планировали.

В Харьковской области ситуация совсем не однозначная. Школы в большинстве населенных пунктов прислушались к Кабмину и уходят на каникулы с 15 октября, но часть школ планирует начинать отдых с 19 октября, а еще часть – с 22-го.

Днепр

Здесь, похоже ситуация вполне очевидна и понятна – и Днепр, и Днепропетровская область уходят на каникулы с 15 октября. Более того, местные власти подчеркивают, что они и сами просили начать каникулы как можно скорее.

Одесса

В Одессе и вообще хотят, чтобы каникулы начались не быстрее 26 октября. Впрочем, с 19 по 26 октября дети учились в режиме онлайн.

Львов

Во Львове тоже интересная ситуация. С 15 октября школьников на каникулы еще не отправили и хотят сделать это с 19 октября. Впрочем окончательное решение будут одобрять на заседании комиссии именно 15 октября.

Аналогичной позиции придерживаются и во Львовской ОГА. Там рекомендовали школам провести осенние каникулы с 19 по 30 октября.

Запорожье

Здесь учреждениям образования решили позволить самостоятельно выбирать, когда и пока им проводить каникулы. Против решения правительства не противоречат, но и не побуждают никого одновременно уходить на каникулы с 15 октября.

Ивано-Франковск

Здесь решили, что после 15 октября продолжат обучение в школах, несмотря на рекомендации Кабинета министров. В то же время когда именно школы уйдут на осенние каникулы, пока не говорят.

Черновцы

Аналогичная ситуация и в Черновцах. На каникулы с 15 октября уходить не собираются, но когда их начнут – местные власти пока не говорят.

Кратко о решении правительства: