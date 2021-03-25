24 канал підготував перелік найважливіших новин про освіту цього тижня – з 22 по 26 березня. Зокрема, читайте про те, де учні пішли на канікули, як будуть навчатися після них та що сталося у сфері вищої освіти.

Канікули та онлайн-навчання в школах

Україна увійшла у третю хвилю пандемії коронавірусу, тож значно зросла кількість нових хворих. І через стрімке поширення COVID-19 більшість українських шкіл пішли на канікули чи дистанційне навчання.

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Так, у Києві, Львові, Одесі та інших деяких областях учні перебувають на канікулах. Проте після канікул учні 5 – 11 класів в червоної зони будуть навчатися дистанційно.

Водночас учні 1 – 4 класів зможуть повернутися до навчання у школах, якщо міська влада не заборонить це зробити. Садочки поки працюватимуть у звичайному режимі.

А в Одесі частина батьків просять перевести на онлайн-навчання й молодші класи. Тому протягом тижня батькам запропонують відповісти на запитання, як буде навчатись дитина після канікул. Так, з дітей, для яких батьки оберуть онлайн-формат уроків, сформують дистанційні класи.

Натомість у Києві учні 5 – 11 класів з 25 березня повертаються після канікул до навчання, але у дистанційному форматі. А учні 1 – 4 у столиці сядуть за парти 29 березня, якщо не погіршиться ситуація з COVID-19.

До червоної зони епідембезпеки потрапили такі регіони України:

Київ та Київська область,

Львів та Львівська область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Дніпропетровська область,

Одеська область,

Чернівецька область,

Сумська область.

врізка Як працюють школи в червоній та помаранчевій зонах? В регіонах червоної зони учням 5 – 11 класів забороняється відвідування шкіл, тому вони переходять на дистанційне навчання. Учні можуть навчатися очно.

Також учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників.

До слова, Міністерство освіти і науки рекомендує відправляти на дистанційне навчання і учнів 5 – 11 класів у школах, що розташовані в областях помаранчевої і жовтої епідемічної зони.

Цікаво, що батьки вимагають, аби їм виплачували гроші під час дистанційного навчання – 35% вчительської зарплати, адже допомагають своїм дітям у навчанні. Для цього вони зареєстрували петицію на сайті президента.

Деталі проведення ЗНО-2021

Пробне тестування та основна сесія ЗНО у 2021 році буде проходити в заплановані дати та у стандартному форматі із дотриманням всіх карантинних вимог.



Дати ЗНО у 2021 / Інфографіка 24 каналу

В УЦОЯО заявили, що незважаючи на червону зону в регіонах, там дозволено проводити: пробне ЗНО, основну сесію ЗНО, вступні іспити в магістратуру.

Як буде проходити ЗНО у 2021 році

У аудиторіях традиційно перебуватимуть 15 учасників і двоє інструкторів. Така кількість осіб у класах дозволяє дотриматися безпечних умов.

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Учасники під час проходження тестування будуть знаходитися на безпечній відстані один від одного – 1,2 метри.

Також обов’язково учасники ЗНО повинні мати при собі маски або респіратори й індивідуальні санітайзери.

А на вході в пункти тестування будуть розміщені загальні санітайзери, а туалетні кімнати будуть забезпечені мийними засобами.

У Міністерстві освіти додали, що, попри скасування ДПА для учнів 4 та 9 класів, ЗНО у 2021 році переносити не будуть, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

Новини у вишах

Бугров став ректором КНУ ім.Шевченка

Другий тур виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся 24 березня 2021 року. Перемогу здобув професор Володимир Бугров.



Володимир Бугров переміг вибори ректора КНУ / Фото Zib

Результати другого туру виборів ректора:

Володимир Бугров — 74,31%;

Олександр Рожко — 12,93%.

Пільги для студентів-пересленців

Юристи розповіли, що студенти-переселенці та ті, хто проживає у населених пунктах поблизу лінії розмежування, мають знижку на проживання в гуртожитку.

Так, знижку на проживання у гуртожитку можуть використати всі, хто не користувався адресною допомогою. Адже одночасно використовувати одну та іншу пільгу неможливо, тобто тут доведеться обирати. А для студентів адресна допомога становить 1000 гривень на місяць.

Як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій

Вступ для абітурієнтів з окупованих територій буде організовано за процедурою в межах квоти-2.

Що таке квота-2 Це визначена кількість пільгових місць державного замовлення для вступників з тимчасово окупованих територій. Вона складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.

Аби претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ може не складати ЗНО, але повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри: з української мови, історії України та ще один предмет на вибір (той, що вимагає спеціальність).

Приїжджати на іспити цим абітурієнтам можна без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження. Документи для вступу на бакалавра на бюджет будуть приймати до 19 липня 2021 року.

Доходи Шкарлета та його справа в суді

Декларація Сергія Шкарлета

Скільки грошей отримав Шкарлет за 2020 рік? Міністр освіти і науки в електронній декларації зазначив, що отримав за рік доходів на суму понад 940 тисяч гривень.

Зокрема, лише зарплата Шкарлета становить 923 612 гривні, натомість гонорари за 2020 рік склали – понад 16 тисяч гривень.

Шкарлет зазначив у декларації він також має:

квартиру у Чернігові (76,9 квадратних метрів)

113 222 гривень на банківських рахунках,

80 тисяч гривень і 50 тисяч доларів готівкою,

два автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 (2011 року випуску) і Mitsubishi Pajero Wagon (2013 року випуску).

Справа проти Сергія Шкарлета

Колегія суддів Конституційного суду України відмовилася відкривати провадження у справі про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Але питання про відкриття конституційного провадження у цій справі буде розглядатися на засіданні Великої палати суду,

– повідомляє пресслужба КС.

Зазначимо, що 5 березня 2021 року до Конституційного Суду надійшло подання від партії “Голос” про скасування рішення Верховної Ради щодо призначення Шкарлета на посаду міністра освіти.

Порушення у призначенні Шкарлета

17 грудня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Рішення підтримали мінімумом із необхідних голосів – 226.

Одразу після цього представники партії "Голос" заявили, що помітили кнопкодавство під час голосування. До прикладу, голос Суркіса за Шкарлета зарахували, хоча самого нардепа не було у Раді.

У січні 2021 року Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження з цього приводу.

До теми Уряд затвердив нові норми харчування у школах, садочках та закладах оздоровлення

Скандали у закладах освіти

На Одещині працівницю школи крала в учнів телефони

У Болграді на Одещині викрили 22-річну працівницю школи, яка крала мобільні телефони в учнів. Дівчина працювала прибиральницею та встигла обікрасти трьох школярів. Їй тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

На Тернопільщині учень не ходить до школи, бо вчителька тисне на нього через гроші

Учителька у школі на Тернопільщині постійно нагадувала учневі про гроші, які він не здав на ремонт класу, і примусила записати цю суму в щоденник. Через такий тиск хлопець вже кілька днів відмовляється ходити до школи.

Натомість керівництво школи запевняє, що жодних грошей не збирає, а всі ремонти – це ініціатива вчителів і батьків.