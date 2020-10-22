Департамент образования Киева призвал учителей не игнорировать противоэпидемические меры во время работы. В частности, педагогам следует носить маски и соблюдать дистанцию даже во время каникул в школах.

В Департаменте образования и науки Киева опубликовали письмо-обращение директора Елены Фиданян к педагогам города, в котором призывают учителей соблюдать безопасность.

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Там отметили, что в каникулярное время также стоит:

использовать защитные щитки, маски;

соблюдать социальную дистанцию;

воздерживаться от очного общения с коллегами.

Кроме того, мэр города Виталий Кличко рассказал, что в 422 учебных заведениях Киева начались каникулы. Еще 6 школ в столице продолжат работать, потому что там ввели новую триместровую систему обучения.

Отметим, что каникулы в школах столицы будут продолжаться только неделю – с 21 по 29 октября.

Будут ли ученики учиться дистанционно после каникул? В МОН отметили, что после каникул в зависимости от эпидемического уровня региона некоторые начнет очное обучение. Однако ученики красной зоны останутся на дистанционном обучении.

В общем, обучение для учащихся начальных классов будет проводиться в очном формате, а ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах.