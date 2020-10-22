Во время каникул учителя в школе должны носить маски и соблюдать дистанцию
Департамент образования Киева призвал учителей не игнорировать противоэпидемические меры во время работы. В частности, педагогам следует носить маски и соблюдать дистанцию даже во время каникул в школах.
В Департаменте образования и науки Киева опубликовали письмо-обращение директора Елены Фиданян к педагогам города, в котором призывают учителей соблюдать безопасность.
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Там отметили, что в каникулярное время также стоит:
- использовать защитные щитки, маски;
- соблюдать социальную дистанцию;
- воздерживаться от очного общения с коллегами.
Кроме того, мэр города Виталий Кличко рассказал, что в 422 учебных заведениях Киева начались каникулы. Еще 6 школ в столице продолжат работать, потому что там ввели новую триместровую систему обучения.
Отметим, что каникулы в школах столицы будут продолжаться только неделю – с 21 по 29 октября.
Будут ли ученики учиться дистанционно после каникул? В МОН отметили, что после каникул в зависимости от эпидемического уровня региона некоторые начнет очное обучение. Однако ученики красной зоны останутся на дистанционном обучении.
В общем, обучение для учащихся начальных классов будет проводиться в очном формате, а ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах.
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