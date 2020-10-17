Несмотря на попадание Ивано-Франковска в красную карантинную зону, школы здесь продолжат работать и не будут менять режим работы. Кроме того, на каникулы с 19 числа в городе не собираются уходить.

Об этом во время брифинга заявил мэр Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, и с 19 октября, когда вступает в силу новое карантинное зонирование, школьники будут учиться, как всегда, передает 24 канал.

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Марцинкив подчеркнул, что мэрия оперативно провела опрос, и большинство родительской общины города, руководителей лицеев и учителей выступила за продолжение обучения с 19 октября по 23 октября.

Мэр Франковска добавил, что с 23-го по 27 октября, согласно принятому ранее решению, дети будут учиться дистанционно – осенних каникул у франковских школьников не будет.

Заметим! Кабинет Министров Украины рекомендовал школам уйти на каникулы с 15 октября и до 30 октября.

"Понимаем, что есть родители, которые выступают за дистанционное обучение с 19 октября. Рекомендуем администрации учебных заведений, если класс или школа примет такое решение, переходить на дистанционное обучение", – подчеркнул Марцинкив.

Он отметил, что максимально пытались опросить родителей и педагогов. Опрос проводили во всех школах города в родительских группах по классам.

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Продолжат работу детские сады.



Общественный транспорт будет работать, как и обычно: требований спецперевозки нет, есть только требования относительно сидячих мест и пребывания в масках.



Не будут ограничивать работу развлекательных заведений и бизнеса.

Обратите внимание! По состоянию на утро 17 октября в Ивано-Франковской области зафиксировали 16 377 (+214 за сутки) случаев COVID-19. Сейчас здесь болеют 7 525 человек. За все время эпидемии выздоровели 8 473 человек, умерли 379 пациентов.