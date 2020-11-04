Языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил, что в будущем каждый, кто будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет сдавать экзамен на знание государственного языка.

Соответствующая норма закона вступит в силу 16 июля 2021 года. Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

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По его словам, человек, который планирует стать народным депутатом в следующем созыве или захочет работать министром и тому подобное, должен подтвердить свое знание украинского языка на экзамене.

Языковой омбудсмен считает, что если уровень владения государственным языком у чиновника не будет соответствовать стандартам, то его надо увольнять.

Ранее Тарас Креминь уверял, что экзамен на владение государственным языком должны сдавать все украинцы – от ученика до президента.

Поэтому, в июле 2021 года вступит в силу закон, в соответствии с которым вводится обязательная сдача экзамена на уровень владения государственным языком для определенных категорий граждан.

К слову, Верховная Рада еще в 2019 году приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Тогда президент Петр Порошенко подписал закон, и большинство норм закона вступили в силу с 16 июля 2019 года. В частности, законом определяются особенности применения государственного языка в сферах культуры, телевидения и радиовещания, печатных СМИ, обслуживания потребителей и в других отраслях.