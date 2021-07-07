Checks Over Strikes – платформа финансовой грамотности, направленная на обучение финансового менеджмента взрослых и молодежи, проживающих в неблагополучных районах канадских городов. Она сочетает методы дистанционного и очного образования.

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Уникальность стартапа

Комплексная онлайн-программа имеет целью научить молодежь и взрослых ряду финансовых навыков – от кредитования, бюджетирования и денежного планирования к инвестициям, финансовому менеджменту и предпринимательству.

Пользователи платформы могут коммуницировать с финансовыми менторами в режиме реального времени, а спикеры используют ряд инструментов для обучения, в том числе социальные сети и подкасты.

Финансы часто являются неудобной и сложной темой для молодежи. Нам нужно поддерживать связь с общинами, чтобы люди могли научиться инвестировать деньги в себя, и тогда развитие общества станет перспективным,

– считает Крейг Браун.

К слову, платформа также предлагает консультации по финансовым вопросам для молодых предприятий. Правда, такое менторство уже не является бесплатным, и стоит 249 долларов в месяц.

Платформа имеет специальную образовательную программу для бизнеса / Скриншот сайта Checks Over Strikes

Совет! Повышайте свой уровень финансовой грамоты бесплатно, используя учебные материалы из интернета. Распечатать их помогут принтеры Canon серии MegaTank, которые являются очень экономными. Себестоимость печати одной страницы А4, при использовании оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.