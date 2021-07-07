Checks Over Strikes – платформа финансовой грамотности, направленная на обучение финансового менеджмента взрослых и молодежи, проживающих в неблагополучных районах канадских городов. Она сочетает методы дистанционного и очного образования.
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Уникальность стартапа
Комплексная онлайн-программа имеет целью научить молодежь и взрослых ряду финансовых навыков – от кредитования, бюджетирования и денежного планирования к инвестициям, финансовому менеджменту и предпринимательству.
Пользователи платформы могут коммуницировать с финансовыми менторами в режиме реального времени, а спикеры используют ряд инструментов для обучения, в том числе социальные сети и подкасты.
Финансы часто являются неудобной и сложной темой для молодежи. Нам нужно поддерживать связь с общинами, чтобы люди могли научиться инвестировать деньги в себя, и тогда развитие общества станет перспективным,
– считает Крейг Браун.
К слову, платформа также предлагает консультации по финансовым вопросам для молодых предприятий. Правда, такое менторство уже не является бесплатным, и стоит 249 долларов в месяц.
Платформа имеет специальную образовательную программу для бизнеса / Скриншот сайта Checks Over Strikes