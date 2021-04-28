Согласно недавнему опросу CNBC, количество женщин, которые живут от зарплаты до зарплаты, в 5 раз больше, чем мужчин. No Budget Babe призвана изменить эту ситуацию к лучшему.

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Как появилась платформа

Основательница No Budget Babe Николь Виктория впервые начала работать в возрасте 12 лет. Она получила бизнес-образование, развивала собственную карьеру и стала успешным менеджером в области недвижимости.

Когда мои доходы резко увеличивались, уровень счастья и финансовой стабильности оставались неизменными. Я попыталась проанализировать, что же такого я не выучила в школе, и почему у всех все получается, а я чувствую себя растерянно,

– рассказывает Николь.

Девушка решила повысить уровень своей финансовой грамотности, и впоследствии выделила 5 универсальных принципов, по которым живет и сегодня.

Потом она собрала команду из нескольких знакомых и создала платформу No Budget Babe, чтобы поделиться собственным опытом с другими женщинами.

Основательница платформы Николь Виктория / Фото No Budget Babe

Что известно о платформе

Сегодня No Budget Babe объединила более 27 тысяч женщин и предоставляет им бесплатные финансовые консультации и ресурсы. Из-за негативного влияния пандемии COVID-19 на финансовые ситуации, на платформе почти каждую неделю проводят образовательные вебинары.

Кроме этого, на сайте No Budget Babe в свободном доступе есть несколько книг и других материалов о финансах, в частности:

"100 тысяч долларов за 30 дней";

"Заставить деньги двигаться";

"От банкротства до миллиарда" и т.п.

Все образовательные программы на платформе разработаны непосредственно Николь Викторией, которая сегодня является сертифицированным экспертом по переговорам, лицензированным менеджером по недвижимости, финансовым коучем и активисткой в ​​области финансовой грамотности.