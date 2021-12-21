Камера в женской душевой общежития: студенту КПИ грозит 3 года за решеткой

Студент установил камеру видеонаблюдения в женском душе общежития от Киевского политехнического института им. И. Сикорского. Поэтому парню грозит лишение свободы.

Полиция завершила расследование скандала, который разгорелся в ноябре 2021 года. Все материалы правоохранители передали в суд.

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Обвиняют в неприкосновенности личной жизни

Заявления о видеокамерах в душе написали несколько студенток института. Тогда же на место и выехали правоохранители, а дознаватели приступили к досудебному расследованию. Согласно ему, нарушителю грозит до 3 лет ограничения свободы.

Обвинительный акт уже передан Фемиде. Полицейские выяснили, что виновником стал 18-летний парень из Одесской области. Он пояснил, что установил камеру для личного использования.

Полиция нашла злоумышленника, который установил камеру в женском душе / Фото КПИ

Правонарушителю сообщили о подозрении по статье 182 – нарушение неприкосновенности частной жизни. Речь идет о незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о личности.

По словам нардепа, которая сообщила о скандале, нарушителя должны наказать по статье 301 – изготовление порнографических материалов. Однако для этого правоохранители должны были доказать цель сбыта или распространения.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Рассмотрение дела в суде должно состояться впоследствии. После судебного решения, согласно законодательству, все изъятые видеоматериалы должны быть уничтожены.

Скандал со скрытой камерой: детали

Камеру видеонаблюдения заметили 28 октября в душе женского общежития №7 КПИ в Киеве. Студент 2 курса случайно снял свое же лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео.

Заведующая общежитием начала оправдывать парня. Она призвала девушек, которые написали коллективное заявление, "угомониться".

Ректор института Михаил Згуровский специфически отреагировал на инцидент. Он ответил, что в вузе "креативные студенты".

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