Полиция завершила расследование скандала, который разгорелся в ноябре 2021 года. Все материалы правоохранители передали в суд.
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Обвиняют в неприкосновенности личной жизни
Заявления о видеокамерах в душе написали несколько студенток института. Тогда же на место и выехали правоохранители, а дознаватели приступили к досудебному расследованию. Согласно ему, нарушителю грозит до 3 лет ограничения свободы.
Обвинительный акт уже передан Фемиде. Полицейские выяснили, что виновником стал 18-летний парень из Одесской области. Он пояснил, что установил камеру для личного использования.
Полиция нашла злоумышленника, который установил камеру в женском душе / Фото КПИ
Правонарушителю сообщили о подозрении по статье 182 – нарушение неприкосновенности частной жизни. Речь идет о незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о личности.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Рассмотрение дела в суде должно состояться впоследствии. После судебного решения, согласно законодательству, все изъятые видеоматериалы должны быть уничтожены.
Скандал со скрытой камерой: детали
- Камеру видеонаблюдения заметили 28 октября в душе женского общежития №7 КПИ в Киеве. Студент 2 курса случайно снял свое же лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео.
- Заведующая общежитием начала оправдывать парня. Она призвала девушек, которые написали коллективное заявление, "угомониться".
- Ректор института Михаил Згуровский специфически отреагировал на инцидент. Он ответил, что в вузе "креативные студенты".
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