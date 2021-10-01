Об этой ситуации стало известно еще в начале этого года от исследователя Криса Руфо. Он сообщил, что в учебной программе детям предлагают читать молитвы божеству Тескатлипоке.

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Эксперт из общества Томаса Мора Пол Джонни, представляющий родителей учеников, описал типичную учебную программу как "откровенно неконституционную".

Родители не против того, чтобы ученики узнали о разных культурах и религии, включая практику ацтеков. Но утвержденная программа выходит за рамки, направляя детей молиться ацтекским божествам. Это не только обидно, но и явно неконституционно,

– сказал Пол Джонни.

Справка! Тезкатлипока – это бог ацтеков, которого чествовали человеческим жертвоприношением. Согласно Энциклопедии всемирной истории, людям вырезали сердца в честь божества.

Ответчиками по жалобе являются Калифорнийский совет образования и Департамент образования. Родители требуют временной меры пресечения, которая бы запретила пока использовать ацтекские молитвы и песнопения в государственных школах.

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Доктор наук Алан Сандстром утверждает, что, хотя он поддерживает цели типичного учебного плана, он считает использование этих молитв ошибкой. "Молитвы составляют религиозную деятельность, которая, по моему мнению, не имеет места в государственных школах", – сказал он.

К слову, недавно МОН и Всеукраинский Совет Церквей подписали совместное соглашение о преподавании курсов морального направления в школах. Какие традиционные ценности будут продвигать среди учеников – читайте в статье.