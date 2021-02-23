Первые месяцы нового года являются идеальным периодом для перезагрузки собственных денежных целей. Сертифицированная финансовая планировщица Эми Ричардсон создала годовой календарь для управления средствами.

12 отдельных квадратиков, которые символизируют месяцы, содержат основные финансовые шаги. Создав подобную денежную карту для себя лично, можно оптимизировать бюджет и улучшить систему управления доходами и расходами.

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Для начала планировщица советует проанализировать финансы прошлого года. Таким образом, можно лучше предугадать собственные доходы и расходы в 2021. Современная финансовая система, по мнению эксперта, требует не столько умения экономить и управлять деньгами, сколько навыков оптимизировать их заработок.

Круговорот денег является вашим воздухом. Как только вы сможете свободно дышать, то и планировать собственные финансы будет легче,

– отмечает Ричардсон.

Из чего состоит финансовый календарь

Январь. Создайте карту больших затрат и доходов в 2021. Просмотрите кредитную историю прошлого года и отдельно выделите категорию налогов.

Февраль. Пересмотрите расходы на базовые потребности. Убедитесь, что денег достаточно на аренду или содержание жилья, покупку еды и страховые медицинские полисы.

Март. Начните планировать летний отпуск. Найдите возможность закрыть все свои кредитные счета.

Апрель. Опять пересмотрите расходы на уплату налогов. Сделайте квартальный анализ доходов.

Май. Убедитесь, что у вас нет никаких долгов. Приобретите новую книгу об управлении финансами, прочитайте ее и займитесь изучением или совершенствованием финансовой грамоты.

Июнь. Месяц является экватором вашего финансового учета. В это время стоит проанализировать, все ли идет по установленному финансовому плану. Если нет, то надо найти ответ на вопрос "почему?".

Июль. Проверьте состояние всех своих счетов, появились ли у вас новые задолженности или непредвиденные расходы.

Август. Вспомните о долгосрочных финансовых целях. Экономите ли вы на собственную пенсию или обучение детей достаточно и регулярно?

Сентябрь. Пересмотрите собственную недвижимость. Сравните цены на свое авто или жилье. Выросли ли они сейчас по сравнению с моментом их покупки? Какова динамика роста или снижения цен на ваше имущество?

Октябрь. Начинайте планировать расходы на праздники. Составьте отдельный бюджет, в который вы хотите уложиться в период Рождества или Нового года и попробуйте его придерживаться.

Ноябрь. Проанализируйте, был ли этот год финансово успешным и удалось ли достичь всех поставленных целей.

Декабрь. Сделайте контрольный анализ всех доходов и расходов за год. Сколько вам удалось сэкономить в процентном соотношении? Был ли 2021 финансово благоприятнее, чем 2020?

Совет! Составьте похожий годовой финансовый план для себя лично. Распечатать его советуем с помощью принтеров Canon серии MegaTank. Устройства Canon очень экономные, ведь себестоимость печати одной страницы А4, при условии использования оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.

Кроме этого, календарь финансового благополучия от Эми Ричардсон содержит отдельный столбец под названием "После 2021". Сюда стоит вписать финансовые цели по трем категориям:

краткосрочные цели (2 – 5 лет);

среднесрочные (до 10 лет);

долговременные (10 или более лет).



Финансовый календарь от Эми Ричардсон / Фото CNBC