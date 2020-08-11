Уже два года студенты и курсанты, которые имеют активную гражданскую позицию и являются лучшими в учебе, получают в течение учебного года стипендии в честь 10 молодых Героев Небесной Сотни. МОН определил, какие студенты могут получить выплаты.

Соответствующий приказ уже подписан Министерством образования и науки. В общем, определено 43 стипендиата, которые получат выплаты с 1 сентября.

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Какие студенты могут ее получить? Те студенты, которые занимаются активной гражданской, научной и спортивной деятельностью. А также они должны иметь высокие учебные результаты - быть первыми в рейтингах вуза или занимать позицию в пределах первых 10% по рейтингу.

По словам и.о. министра образования, стипендия имени Героев Небесной Сотни - это уважение молодым и смелым участникам Революции Достоинства, которые отстаивали будущее Украины.

Какой размер этой стипендии? Студенты, которым будет присуждена стипендия имени Героев Небесной Сотни получать ежемесячно столько средств:

2 тысячи 480 гривен - для студентов по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр" или "Магистр";

- для студентов по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр" или "Магистр"; 2 тысячи 130 гривен - для студентов вузов III-IV уровня аккредитации и научных учреждений;

- для студентов вузов III-IV уровня аккредитации и научных учреждений; 2 тысячи 27 гривен - для курсантов.

Каждый вуз должен подать одного кандидата по каждой специальности, отбор проводил высший коллегиальный орган студенческого (или курсантского) самоуправления.

В общем назначено по 5 стипендий по специальностям:

"Агроинженерия" - имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Пагора;

"Архитектура и градостроительство" - имени Героя Небесной Сотни Александра Плеханова;

"Инженерия программного обеспечения" - имени Героя Небесной Сотни Сергея Байдовского;

"Психология" - имени Героя Небесной Сотни Юрия Дяковского;

"Экономика" - имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Чернявского;

"География" - имени Героя Небесной Сотни Игоря Костенко;

"Физическая терапия, Эрготерапия" - имени Героя Небесной Сотни Василия Моисея;

Кроме того, еще четыре стипендии получат студенты специальности "Сценическое искусство" - имени Героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, 3 стипендии - студенты специальности "Военное управление" - имени Героя Небесной Сотни Ивана Тарасюка и 1 стипендия - по специальности "Железнодорожный транспорт" - имени Героя небесной Сотни Владислава Зубенко.

В конкурсной комиссии заверили, что все кандидаты имеют высокие награды, активно занимаются волонтерством и благотворительными делами. Например, второй год подряд получать стипендию будет победитель конкурса на лучшее проектное предложение памятника защитникам Украины из Харьковского вуза.

Зато в этом году среди стипендиатов больше половины девушек. Одна из них имеет инвалидность, но смогла создала собственный благотворительный фонд "Жизнь без преград".