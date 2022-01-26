Но, по ее словам, жизнь в Киеве значительно дороже. К тому же, столица – это город больших возможностей, и у учителей всегда есть соблазн найти работу с лучшей зарплатой.

К теме Кому из педагогов повысили зарплаты и доплаты с января 2022: детальное объяснение

Какова зарплата учителей и директоров в Киеве

Фиданян отметила, что с 1 января 2022 года учитель высшей категории в столице будет получать на руки вместе со всеми доплатами 14 тысяч гривен, а учитель без категории – 7 751 гривен. Но это при условии, если он работает на ставку (18 часов в неделю).

Она добавила, что большинство учителей в Киеве работают на полторы ставки, соответственно у них сумма будет больше.

Сколько получает директор школы? Чиновница говорит, что осуществлять образовательную реформу невозможно без повышения зарплат директорам и их заместителям. Ведь не могут учителя изменить систему в школе, если администрация этого не поддерживает.

Ситуация такова: молодой директор, имея только административные часы (если он не преподает), с 1 января со всеми надбавками и доплатами будет получать 12 367 гривен "чистыми",

– сказала Фиданян.

То есть учитель может получить больше, хотя директор, в отличие от него, имеет четкий 8-часовой рабочий день. Зарплата педагога зависит от стажа, категории и т.п., а руководителя школы – лишь от количества учащихся в учреждении.

Педагог добавляет, что в Киеве давно установили надбавки к зарплате администрации школы. Поэтому, кроме надбавок за выслугу лет и престижность педагогического труда, из городского бюджета директору выплачивают:

надбавку за сложность и напряженность в работе — 50% к окладу,

единовременное денежное вознаграждение (100% к окладу),

премию.

В конце концов директор, имеющий большой стаж и 9 часов педагогической нагрузки каждую неделю, получает довольно приличную зарплату.

Кто получает меньше всего? По мнению Фиданян, наихудшая ситуация в Киеве с помощниками воспитателя детских садов (нянечками), в которых зарплата — мизерные 5 тысяч гривен. Ведь столько же получает уборщица, не имеющая дела с детьми.

Каких учителей в Киеве не хватает

Всего в столице более 800 вакансий педагогических работников. Больше всего не хватает ассистентов учителя, которые должны заниматься детьми из ООП – таких вакансий 109, и люди не соглашаются на эту работу, потому что ставка низкая. Далее следуют воспитатели групп продленного дня (106) и учителя информатики (83 вакансии).

В дефиците также учителя английского – 56 вакансий и математики – 49. По словам Фиданян, вакансия математика есть практически в каждой десятой школе. Есть 43 вакантных места для учителей начальной школы, 32 – украинского языка и литературы, 26 – биологии.

Иногда, кстати, в вакансии не заполняют специально, ведь другие учителя принимают для себя решение работать на 1,5 ставки и получать большую зарплату.

Сколько средств предусмотрено в бюджете на зарплаты учителям Киева? Есть образовательная субвенция из государственного бюджета, которая используется исключительно на зарплаты учителей (для Киева на 2022 год предусмотрено 6,2 миллиарда гривен).

По нашим расчетам, она обеспечит 65% фонда зарплаты для более 21 тысячи столичных педагогов. Оставшиеся 3,4 миллиарда добавит местный бюджет на зарплату педагогам и другим работникам,

– добавила Фиданян.

К слову, с января 2022 года учителям будут доплачивать 10% к зарплате за ведение школьного сайта. В то же время за заполнение электронных журналов доплату почему-то не установили. Детали – читайте здесь.