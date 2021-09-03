Какую зарплату получает Сергей Шкарлет и все руководство Минобразования

Министерство образования и науки показало размеры зарплат своих работников. Сколько получили в июле министр Сергей Шкарлет, его заместители и другие руководители отделов и департаментов МОН – читайте в статье.

Отметим, что больше всего получили директор Департамента аттестации кадров высшей квалификации Светлана Криштоф (97,5 тысячи гривен) и генеральный директор Директората европейской интеграции, бюджетирования и согласования политик Александр Пыжов (90 тысяч гривен).

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Какую зарплату получает руководство МОН

В июле чиновники Министерства образования и науки получили такие заработные платы (размер указан уже с учетом всех налогов и сборов):

Министр образования и науки Сергей Шкарлет – 53 820 гривен.

– 53 820 гривен. Первый заместитель министра Николай Кизим – 36 211 гривен.

Заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий – 46 547 гривен.

Заместитель министра Любомира Мандзий – 29 218 гривен.

Заместитель министра Игорь Гарбарук – 44 843 гривен.

Заместитель министра Светлана Даниленко – 93 380 гривен.

Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко – 45 914 гривен.

Заместитель министра Вера Рогова – 46 266 гривен.

Директор департамента аттестации кадров высшей квалификации Светлана Криштоф – 97 534 гривен.

Директор департамента обеспечения документооборота, контроля и технологий Инна Ерко – 40 826 гривен.

Директор департамента кадрового обеспечения Наталья Фурлет – 38 057 гривен.

Временная исполняющая обязанности директора департамента государственных i общегосударственных расходов Оксана Ткаченко – 27 915 гривен.

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Леся Поливач – 35 439 гривен.

Начальник управления по вопросам государственного имущества и предприятий Евгений Глушко – 29 345 гривен.

Начальник управления международного сотрудничества и протокола Стелла Шаповал – 82 695 гривен.

Начальница отдела внутреннего аудита Галина Калиневич – 28 867 гривен.

Начальница отдела планирования, связей с общественностью и доступа к публичной информации Ольга Кононенко – 32 004 гривен.

Начальник отдела прессы и информации Валентин Колечкин – 22 923 гривен.

Руководитель патронатной службы министра Сергей Захарин – 23 480 гривен.

Генеральный директор директората европейской интеграции, бюджетирования и согласования политик Александр Пыжов – 89 902 гривен.

Генеральный директор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования Андрей Осмоловский – 28 715 гривен.

Генеральный директор директората профессионального образования Ирина Шумик – 49 929 гривен.

Генеральный директор директората профессионального пред высшего, высшего образования Олег Шаров – 51 669 гривен.

Генеральный директор директората науки и инноваций Безвершенко Юлия – 50 256 гривен.

Ниже опубликован ответ от МОН относительно зарплат всех чиновников Министерства образования и науки.



Зарплаты руководства МОН / Письмо-ответ МОН на запрос журналистов НУШ



Зарплаты руководства МОН / Письмо-ответ МОН на запрос журналистов НУШ



Зарплаты руководства МОН / Письмо-ответ МОН на запрос журналистов НУШ

К слову, еще 5 марта в КСУ поступило представление от депутатов об отмене решения Рады о назначении Шкарлета. Причиной называли кнопкодавство. Дело в том, что за назначение поступили голоса от некоторых нардепов, которых не было тогда в сессионном зале.

Однако Конституционный Суд Украины отказался рассматривать представление нардепов относительно того, конституционным ли было назначение Сергея Шкарлета министром образования. Это решение является окончательным.