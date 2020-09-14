Кем стать в будущем? Какую профессию выбрать? На кого пойти учиться? Что мне вообще нравится и где я могу себя реализовать? Такие вопросы возникают перед каждым подростком. Об этом же думают родители, которые хотят помочь своему ребенку определиться. Ответ – надо пробовать! Для каждого возраста есть свои возможности попробовать себя в разных сферах и это нужно делать как можно быстрее.

Современные родители стремятся обучать детей с самого детства: подбирают развивающие занятия для малышей, а потом, кроме детского сада и школы, еще всевозможные секции, кружки, студии. Благодаря дополнительным занятием ребенок получает новые навыки, компетенции, расширяет круг общения и свое мировоззрение.

Но в дошкольном и младшем школьном возрасте у ребенка недостаточно знаний и возможностей для того, чтобы самостоятельно выбрать себе занятие. С одной стороны, ребенок не всегда понимает свои желания и склонности, а с другой стороны, на выбор детских дополнительных занятий влияют возможности родителей, ведь детская активность требует как финансовых, так и временных затрат.

Совершенно очевидно, что родители не всегда могут точно установить, какие занятия понравятся ребенку, подойдут по темпераменту, и в любом ли коллективе он будет себя комфортно чувствовать. Именно поэтому дошкольный и младший школьный возраст – это прекрасное время, чтобы испытать различные направления обучения, различные коллективы и поучиться у нескольких преподавателей.

Совет! Не бойтесь экспериментировать и по возможности совмещать несколько разноплановых занятий. Как только у человека появится опыт, он сможет выбрать то, что ему больше нравится, а затем и самостоятельно записаться в интересную секцию.

Задача родителей – поддерживать эмоциональный настрой ребенка в процессе обучения. Для детей и подростков огромное значение имеет отношение родителей к их занятиям. Поэтому для поддержания мотивации и активного развития, ребенку любого возраста необходимо, чтобы его родители одобряли и принимали участие в его увлечениях.

Какие направления для развития выбрать

Естественнонаучный. Начинается знакомство с наукой еще в школе в кружках, детских технопарках, студиях, музеях и научных центрах. Для развития логического мышления можно пойти в секцию по шахматам. Обсуждайте научно-популярные статьи, вместе смотрите научные фильмы, посещайте выставки и фестивали захватывающих наук.

Познавательный интерес – качество не врожденное. Если постоянно поддерживать ребенка и поощрять изучение окружающего мира, со временем он будет сам постоянно стремиться узнавать что-то новое. Задача родителей состоит в том, чтобы научить ребенка не только интересоваться, но и осваивать явление.

Начните с простых действий: эксперименты с водой, проращивание семян растений на подоконнике, разборка и сборка предметов. И, конечно же, не забывайте о посещении соответствующих музеев.

Чтобы усилить интерес ребенка к миру науки, можете вместе создать доску со всем, что вызывает у вашего чада наибольший интерес и восхищение. Это может быть модель солнечной системы с отдельными изображениями каждой планеты, фото редких растений, животных или динозавров, или же фото известных ученых, которыми увлекается ребенок. Все это можно сделать очень просто, а поможет вам в этом фотобумага высокого качества. Изображение можно распечатать как в виде привычных фотографий, так и на магнитной фотобумаге, которую можно закрепить на любой металлической поверхности.



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Производственно-технологическое

Научить пилить, забивать гвозди, готовить могут сами родители, но овладеть каким-то ремеслом лучше в технических кружках. Кулинарные мастер-классы, мыловарение и изготовление свечей начинается уже с младших классов школы. А из средней школы можно попробовать резьбу по дереву, столярное, токарное ремесло, кружки кройки и шитья.

Социально-гуманитарное

Развивать социально гуманитарное направление можно в чтении и занятиях по иностранному языку. Чтобы понять, близки ли ребенку гуманитарные специальности, предложите ему начать писать дневник, стихи, романы, статьи. Оттачивать коммуникативные навыки, чтение и написание текстов можно самостоятельно или, например, на занятиях по риторике.

Информационно-технологическое

Познакомить ребенка со сферой IT можно на занятиях по программированию, или даже дома с помощью современных детских книг и компьютерных программ. Площадками для развития могут стать детские технопарки, центры молодежной инновационной творчества, центры и цифровые школы.

Финансово-экономическое

Умение обращаться с деньгами приходит с опытом, и если заниматься собственным бизнесом еще рано, то начать осваивать финансово-экономический профиль можно с карманных денег и традиционной игры "Монополия". Если ребенок почувствует интерес к этому профилю, то его необходимо направить на углубленное изучение математики.

Инженерно-техническое

Для этого профиля характерен дух изобретательства. Попробовать данное направление можно в кружках по робототехнике, конструированию и 3D-моделированию, в детско-юношеских центрах, центрах молодежного творчества. Поддержать интерес ребенка можно в общих поездках на выставки инноваций и музеи техники.

Универсальной советом будет украсить комнату ребенка моделями различных изобретений и механизмов. Фото и целые постеры можно распечатать на специальной фотобумаге и разместить в разных местах комнаты. Фото же моделей, которые создал ваш ребенок можно напечатать на магнитной бумаге и прикрепить на холодильник. Так вы еще раз покажете детворе, что действительно гордитесь ее работой и цените увлечение.

Спортивное

Спорт не только формирует здоровое тело, но и воспитывает личность. Спортсмены считают людьми настойчивыми и целеустремленными, и они смогут проявить свои волевые качества в любой профессии. Но для профессионального спортсмена карьера начинается рано: на гимнастику берут, например, с 3-х лет, на футбол с 5-ти, и бывает трудно прийти в спорт позже. Поэтому выбирайте спортивные секции различных направлений и видов, существующих в детско-юношеских спортшколах, дворцах творчества и спортивных клубах. А лучшее, что могут сделать родители в дальнейшем, – это стать преданными болельщиками своего ребенка.

Творческое

Развитие творческих специальностей начинается традиционно рано. Если подросток захочет поступать в художественной заведение или музыкальное училище, то без соответствующей базы, которая закладывается в возрасте младшей и средней школы, ему будет крайне трудно это сделать. Понять, близко ли ребенку искусство, можно в музыкальной школе, танцевальной секции, театральном кружке, занятиях по рисованию, вышивке, фотографии или изготовлению игрушек. Чтобы ребенок развивался в творческом направлении, ходите на выставки и концерты. Наслаждайтесь искусством вместе.

Совет: развивать творчество ребенка можно с детства, главное – не ограничивайте детей, дайте им больше свободы и возможностей. В то же время не покидайте их, а помогайте и подталкивайте, хвалите и мотивируйте. Каждому ребенку важно чувствовать, что его попытки и творчество ценят. Вместе вы можете воплотить в жизнь множество проектов, от обычных рисунков до собственного дизайна одежды и все это можно сделать в домашних условиях благодаря высококачественному набору фотобумаги.

К примеру, благодаря бумаге для термопереноса вы можете создать рисунок и просто перенести его на одежду. Таким образом, можно собственноручно создать уникальную коллекцию.



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Человек учится делать выбор с самого рождения: младенец отказывается от неинтересной игрушки и тянется к той, которая больше привлекает. Если родители помогут ребенку сохранить это умение, научат делать выбор и справляться с его последствиями, то он подойдет к выбору дела своей жизни спокойно и уверенно. А главное – сделает этот выбор сам.