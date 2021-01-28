Каким является идеальный учитель в Украине: интересные результаты опроса от МОН
В Украине провели опрос для учителей и родителей относительно их ожиданий от современных педагогов. Это помогло сформировать портрет идеального учителя, выбрав важнейшие компетентности, которыми тот должен обладать.
Источник: Министерства образования и науки Украины
Опрос состоялся в рамках национальной кампании "Классный учитель" и проводился при содействии Минобразования.
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В целом, большинство опрошенных украинцев убеждены, что учитель должен вдохновлять, понимать и уважать учеников, раскрывать их потенциал и быть открытым к общению.
Интересно, что педагоги главной чертой педагога считают умение заинтересовать учебой и вдохновлять ученичество, в то же время родители отдают предпочтение уважению и равному отношению ко всем ученикам.
Каким является идеальный учитель в Украине: результаты опроса
Вот такой портрет современного учителя, ожидаемый родителями (по рейтингу от самых больших до самых маленьких):
- уважение к каждому ученику, равное отношение ко всем – 72%;
- умение заинтересовать учебой, вдохновлять детей – 70%;
- понимание детей, умение находить с ними общий язык – 67%;
- способность раскрывать ученический потенциал – 51%;
- коммуникабельность, открытость к общению – 48%;
- терпеливость и самоконтроль – 43%;
- забота о здоровье и эмоциональном состоянии ученичества – 36%;
- оригинальный стиль преподавания – 33%;
- умение разрешать конфликты – 31%;
- совершенное знание своего предмета – 30%;
- требовательность к ученичеству – 22%.
Главной компетенцией учителя для раскрытия потенциала ученика назвали умение поощрять учащихся к осуществлению познавательной (исследовательской) деятельности – 72% среди родителей и 66% среди учителей соответственно.
Другими определяющими компетенциями стали:
- ориентация на возрастные и индивидуальные особенности ребенка (56% родителей и 56% учителей);
- творческий подход к учебному процессу (50% родителей и 55% учителей);
- организация эффективного взаимодействия ученичества в коллективе, побуждение их к сотворчеству (47% родителей и 58% учителей).
По результатам опроса, большинство респондентов выяснили, что именно учителя являются наиболее важными участниками образовательного процесса и играют главную роль во внедрении новейших стандартов. На втором месте – именно школы. А наименьшее влияние имеют родители и представители общественности.
Полный рейтинг влиятельности участников образовательного процесса:
- учителя – 2 570 баллов;
- администрация школы – 2 413 баллов;
- Минобразования и науки Украины – 2 204 балла;
- ученичество – 2 170 баллов;
- родители – 2 035 баллов;
- общественность – 1 694 балла.
Добавим, что во время опроса учителя и родители признали приоритетными комфортное и безопасное пребывание в школе, психологическое развитие ребенка и получения им эмоционального удовольствия от учебы.
В то же время, чтобы предотвратить появление буллинга в школе, педагог должен:
- уважать каждого ребенка (72%);
- обладать навыками профилактики таких проявлений (58%);
- уметь разрешать конфликты, когда их уже невозможно избежать (55%).
Именно эти компетенции, по мнению респондентов, являются определяющими для недопущения конфликтов, буллинга и других нарушений прав ребенка.
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