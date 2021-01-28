В Украине провели опрос для учителей и родителей относительно их ожиданий от современных педагогов. Это помогло сформировать портрет идеального учителя, выбрав важнейшие компетентности, которыми тот должен обладать.

Источник: Министерства образования и науки Украины

Опрос состоялся в рамках национальной кампании "Классный учитель" и проводился при содействии Минобразования.

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В целом, большинство опрошенных украинцев убеждены, что учитель должен вдохновлять, понимать и уважать учеников, раскрывать их потенциал и быть открытым к общению.

Интересно, что педагоги главной чертой педагога считают умение заинтересовать учебой и вдохновлять ученичество, в то же время родители отдают предпочтение уважению и равному отношению ко всем ученикам.

Каким является идеальный учитель в Украине: результаты опроса

Вот такой портрет современного учителя, ожидаемый родителями (по рейтингу от самых больших до самых маленьких):

уважение к каждому ученику, равное отношение ко всем – 72%;

умение заинтересовать учебой, вдохновлять детей – 70%;

понимание детей, умение находить с ними общий язык – 67%;

способность раскрывать ученический потенциал – 51%;

коммуникабельность, открытость к общению – 48%;

терпеливость и самоконтроль – 43%;

забота о здоровье и эмоциональном состоянии ученичества – 36%;

оригинальный стиль преподавания – 33%;

умение разрешать конфликты – 31%;

совершенное знание своего предмета – 30%;

требовательность к ученичеству – 22%.

Главной компетенцией учителя для раскрытия потенциала ученика назвали умение поощрять учащихся к осуществлению познавательной (исследовательской) деятельности – 72% среди родителей и 66% среди учителей соответственно.

Другими определяющими компетенциями стали:

ориентация на возрастные и индивидуальные особенности ребенка (56% родителей и 56% учителей);

творческий подход к учебному процессу (50% родителей и 55% учителей);

организация эффективного взаимодействия ученичества в коллективе, побуждение их к сотворчеству (47% родителей и 58% учителей).



По результатам опроса, большинство респондентов выяснили, что именно учителя являются наиболее важными участниками образовательного процесса и играют главную роль во внедрении новейших стандартов. На втором месте – именно школы. А наименьшее влияние имеют родители и представители общественности.

Полный рейтинг влиятельности участников образовательного процесса:

учителя – 2 570 баллов; администрация школы – 2 413 баллов; Минобразования и науки Украины – 2 204 балла; ученичество – 2 170 баллов; родители – 2 035 баллов; общественность – 1 694 балла.

Добавим, что во время опроса учителя и родители признали приоритетными комфортное и безопасное пребывание в школе, психологическое развитие ребенка и получения им эмоционального удовольствия от учебы.

В то же время, чтобы предотвратить появление буллинга в школе, педагог должен:

уважать каждого ребенка (72%);

обладать навыками профилактики таких проявлений (58%);

уметь разрешать конфликты, когда их уже невозможно избежать (55%).

Именно эти компетенции, по мнению респондентов, являются определяющими для недопущения конфликтов, буллинга и других нарушений прав ребенка.