В каком формате будет проводиться обучение в университетах: решение Кабмина
Кабмин разрешил вузам самостоятельно выбирать формат обучения для студентов с 1 сентября. В частности, обучение могут проводить очно, дистанционно или в смешанной форме.
Об этом заявили в Кабинете Министров Украины, передает РБК-Украина.
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Поэтому университеты имеют право самостоятельно определять, как проводить обучение для студентов. По решению правительства, в зеленой, желтой и оранжевых карантинных зонах ученики и студенты смогут свободно посещать занятия в школах и учреждениях высшего образования.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что начать занятия в университетах для курсов желательно в разные даты:
- для первокурсников – с 7 по 15 сентября;
- для студентов старших курсов – с 1 сентября;
- для магистров – с 11 по 15 сентября.
Кроме того, Минздрав совместно с МОН подготовили рекомендации по организации образовательного процесса в новом учебном году. Требования, в частности, касаются и студентов и работников общежитий всех типов. Так, студенты должны находиться в общежитии за пределами комнат в масках.