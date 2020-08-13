Кабмин разрешил вузам самостоятельно выбирать формат обучения для студентов с 1 сентября. В частности, обучение могут проводить очно, дистанционно или в смешанной форме.

Об этом заявили в Кабинете Министров Украины, передает РБК-Украина.

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Поэтому университеты имеют право самостоятельно определять, как проводить обучение для студентов. По решению правительства, в зеленой, желтой и оранжевых карантинных зонах ученики и студенты смогут свободно посещать занятия в школах и учреждениях высшего образования.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что начать занятия в университетах для курсов желательно в разные даты:

для первокурсников – с 7 по 15 сентября;

для студентов старших курсов – с 1 сентября;

для магистров – с 11 по 15 сентября.

Кроме того, Минздрав совместно с МОН подготовили рекомендации по организации образовательного процесса в новом учебном году. Требования, в частности, касаются и студентов и работников общежитий всех типов. Так, студенты должны находиться в общежитии за пределами комнат в масках.