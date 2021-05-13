Что известно о вакцине

Вакцина, которой будут прививать учителей, – CoronaVac китайского производства Sinovac Biotech.

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По данным на конец мая, ее эффективность – 83,5% после прививки двумя дозами. Интервал между приемами доз – от 14 до 28 дней.

Как работает вакцина

Это так называемая инактивированная вакцина (она содержит в своем составе уже убитый вирус). Организм реагирует на него и вырабатывает антитела. Это технология, которую применяют, в частности, в вакцинах от гриппа и полиомиелита.

Возможные реакции на прививку

У пациентов, получивших вакцину от коронавируса, могут проявляться такие реакции: покраснение, боль, отек, лихорадка и озноб, головная боль, кашель или насморк, температура, сонливость, тошнота или рвота, аллергические реакции на коже, отек век, спазмы мягких мышц, покраснение глаз и тому подобное.

Однако в МОН отмечают, что такие реакции организма являются нормальными, и они должны пройти через несколько дней после вакцинации.

Противопоказания к вакцине

Гиперчувствительность к компонентам;

Тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;

Серьезные заболевания нервной системы (в частности, поперечный миелит, синдром Гийена-Барре, демиелинизация)

Температура тела выше 38,5 ℃;

Беременность и кормление грудью;

Тяжелые хронические заболевания.

К слову, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что учителей в школах будут вакцинировать мобильными бригадами, которые будут выезжать на место. Поэтому педагогам не нужно становиться в очередь в "Дие".

А вакцинация учителей, по его словам, китайским препаратом CoronaVac должна была начаться 13 апреля.