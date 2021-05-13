Что известно о вакцине
Вакцина, которой будут прививать учителей, – CoronaVac китайского производства Sinovac Biotech.
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По данным на конец мая, ее эффективность – 83,5% после прививки двумя дозами. Интервал между приемами доз – от 14 до 28 дней.
Как работает вакцина
Это так называемая инактивированная вакцина (она содержит в своем составе уже убитый вирус). Организм реагирует на него и вырабатывает антитела. Это технология, которую применяют, в частности, в вакцинах от гриппа и полиомиелита.
Возможные реакции на прививку
У пациентов, получивших вакцину от коронавируса, могут проявляться такие реакции: покраснение, боль, отек, лихорадка и озноб, головная боль, кашель или насморк, температура, сонливость, тошнота или рвота, аллергические реакции на коже, отек век, спазмы мягких мышц, покраснение глаз и тому подобное.
Однако в МОН отмечают, что такие реакции организма являются нормальными, и они должны пройти через несколько дней после вакцинации.
Противопоказания к вакцине
- Гиперчувствительность к компонентам;
- Тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;
- Серьезные заболевания нервной системы (в частности, поперечный миелит, синдром Гийена-Барре, демиелинизация)
- Температура тела выше 38,5 ℃;
- Беременность и кормление грудью;
- Тяжелые хронические заболевания.
К слову, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что учителей в школах будут вакцинировать мобильными бригадами, которые будут выезжать на место. Поэтому педагогам не нужно становиться в очередь в "Дие".
А вакцинация учителей, по его словам, китайским препаратом CoronaVac должна была начаться 13 апреля.