Какой у вас уровень финансовой грамоты: интересный тест для взрослых
Источник:24 канал
Без высокого уровня финансовой грамоты в современном мире людям сложно с уверенностью планировать свое будущее. Деньги – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.
Поскольку финансовая грамотность до сих пор не является обязательным предметом в школах, украинцы вынуждены заниматься самообразованием. Насколько эффективно вы умеете управлять деньгами, предлагаем определить с помощью интересного теста.
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Тест на финансовую грамотность
Этот тест включает в себя вопросы, касающиеся денежного поведения, умения распределять и инвестировать средства, планировать будущее и разбираться в современных финансовых инструментах. Редакция Учеба 24 советует не использовать поисковики, а попробовать действительно определить, насколько хорошо вы умеете распоряжаться собственными ресурсами.