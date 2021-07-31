Поскольку финансовая грамотность до сих пор не является обязательным предметом в школах, украинцы вынуждены заниматься самообразованием. Насколько эффективно вы умеете управлять деньгами, предлагаем определить с помощью интересного теста.

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Тест на финансовую грамотность

Этот тест включает в себя вопросы, касающиеся денежного поведения, умения распределять и инвестировать средства, планировать будущее и разбираться в современных финансовых инструментах. Редакция Учеба 24 советует не использовать поисковики, а попробовать действительно определить, насколько хорошо вы умеете распоряжаться собственными ресурсами.