Какой срок действия сертификатов ВНО и ЕВЭ для поступления в вузы: объяснение

Для поступления в учреждение высшего образования абитуриенты должны иметь сертификаты внешнего независимого оценивания по предметам, необходимым для конкретной специальности. И часто соответствующие сертификаты не используются в том году, когда был экзамен.

В то же время для продолжения обучения в магистратуре студенты должны сдавать единый вступительный экзамен. Для этого можно использовать результаты ЕВЭ предыдущих лет.

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Какой срок действия сертификатов ВНО и ЕВЭ

ВНО для поступления на бакалавриат

Для поступления на желаемую специальность абитуриент подает в вуз сертификат ВНО, подтверждающий прохождение соответствующих тестирований. В этом году поступающие могут подавать результаты оценивания (2022 года) или предыдущих лет – с 2019 до 2021.

С 2020 года выпускникам школ предоставилась возможность объединить их ГИА с независимым оцениванием. Так ученики сдавали экзамен по определенному предмету, а получали две оценки: одна определялась по 200-балльной шкале и заносилась в дополнение к сертификату ВНО, а вторая – переводилась в 12-балльную систему, и определяла результат ГИА.

Для поступления на большинство специальностей необходимо предоставить три сертификата. Обязательным является экзамен по украинскому языку и литературе или украинскому языку. При определении общего конкурсного балла учитывается каждый балл по предмету, что умножается на определенный коэффициент. Чем он выше, тем больше шансов поступить в вуз.

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ЕВЭ для поступления на магистратуру

Аналогичной формой контроля знаний студента по иностранному языку является единственный вступительный экзамен, который сдается после бакалавриата для поступления в магистратуру. В текущем году можно использовать успешные результаты ЕВЭ за 2020 и 2021 год.

Что делать, если документ устарел? Если сертификат ВНО устарел, необходимо будет сдавать экзамен в этом году еще раз.

Отметим, что регистрация на ВНО началась 1 февраля и завершится 9 марта.

График проведения ВНО

23 мая – физика;

26 мая – химия;

31 мая – украинский язык и литература, украинский язык;

3 июня – математика;

6 июня – немецкий, французский, испанский язык;

7 июня – английский язык;

10 июня – история Украины;

14 июня – география;

17 июня – биология.

Зарегистрироваться на дополнительную сессию можно с 5 по 17 мая, продлится она с 26 июня по 17 июля.

К слову, на ВНО каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты максимум по пяти учебным предметам за счет средств государственного бюджета. Дополнительные предметы можно сдать за свой счет.

Изменения в тестах ВНО-2022: