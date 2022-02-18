В то же время для продолжения обучения в магистратуре студенты должны сдавать единый вступительный экзамен. Для этого можно использовать результаты ЕВЭ предыдущих лет.
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ВНО для поступления на бакалавриат
Для поступления на желаемую специальность абитуриент подает в вуз сертификат ВНО, подтверждающий прохождение соответствующих тестирований. В этом году поступающие могут подавать результаты оценивания (2022 года) или предыдущих лет – с 2019 до 2021.
С 2020 года выпускникам школ предоставилась возможность объединить их ГИА с независимым оцениванием. Так ученики сдавали экзамен по определенному предмету, а получали две оценки: одна определялась по 200-балльной шкале и заносилась в дополнение к сертификату ВНО, а вторая – переводилась в 12-балльную систему, и определяла результат ГИА.
Для поступления на большинство специальностей необходимо предоставить три сертификата. Обязательным является экзамен по украинскому языку и литературе или украинскому языку. При определении общего конкурсного балла учитывается каждый балл по предмету, что умножается на определенный коэффициент. Чем он выше, тем больше шансов поступить в вуз.
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ЕВЭ для поступления на магистратуру
Аналогичной формой контроля знаний студента по иностранному языку является единственный вступительный экзамен, который сдается после бакалавриата для поступления в магистратуру. В текущем году можно использовать успешные результаты ЕВЭ за 2020 и 2021 год.
Что делать, если документ устарел? Если сертификат ВНО устарел, необходимо будет сдавать экзамен в этом году еще раз.
Отметим, что регистрация на ВНО началась 1 февраля и завершится 9 марта.
График проведения ВНО
- 23 мая – физика;
- 26 мая – химия;
- 31 мая – украинский язык и литература, украинский язык;
- 3 июня – математика;
- 6 июня – немецкий, французский, испанский язык;
- 7 июня – английский язык;
- 10 июня – история Украины;
- 14 июня – география;
- 17 июня – биология.
Зарегистрироваться на дополнительную сессию можно с 5 по 17 мая, продлится она с 26 июня по 17 июля.
К слову, на ВНО каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты максимум по пяти учебным предметам за счет средств государственного бюджета. Дополнительные предметы можно сдать за свой счет.
Изменения в тестах ВНО-2022:
- Изменения в ВНО по математике уровня "стандарт" – раньше нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, но в этом году в УЦОКО отказался от открытых заданий, оставили только 1 такой блок.
- Тест профильного уровня ВНО по математике теперь будет содержать 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.
- Определенным изменениям подверглась и структура теста по химии, который в 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы также будет отведено 150 минут вместо 180.