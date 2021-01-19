Ключевым фактором распространения COVID-19 в школах есть бессимптомные случаи заболевания. Некоторые ученые считают, что более трети зараженных взрослых не имеют никаких признаков инфицирования, а для детей этот показатель еще выше.

Различные исследования показывают, что от 30 до 40% совершеннолетних могут переносить коронавирус, даже если тестирование показало отрицательный результат. Количество бессимптомно больных школьников намного выше, передает The Guardian.

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По мнению профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Мартина Хибберта, процент школьников, не имеющих никаких симптомов, но являющихся инфицированными COVID-19, среди учащихся старших классов может составлять 50%, а в начальной школе – около 70%.

Среди школьников очень большая часть скрытых инфицированных, и это критически важный фактор, который должен играть большую роль в дальнейших планах мировых правительств борьбы с пандемией,

– отмечает Мартин Хибберт.

Достоверно определить количество бессимптомно больных COVID-19 сейчас невозможно, однако данные нескольких исследований показывают, что люди без симптомов заболевания имеют меньшие вирусные нагрузки и реже заражают других людей, чем те, у кого есть явные признаки болезни.

Что такое вирусная нагрузка Мера строгости вирусной инфекции, которая рассчитывается с помощью количества вирусных клеток в жидкостях организма.



В медицинской практике, задолго до пандемии коронавируса, вирусная нагрузка рассчитывалась при мониторинге терапии хронических больных, в том числе на ВИЧ-1, гепатиты В и С.

Вирусная нагрузка коррелирует с возрастом, то есть чем моложе человек, тем меньшее количество вируса в его организме и ниже вероятность заразить других.

Это стало главным аргументом противников дистанционного обучения, которые выступают за открытие школ и очный образовательный процесс.

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Однако, профессор Хибберт убежден, что прежде чем возвращаться к очному обучению, необходимо хотя бы обеспечить возможность регулярного тестирования школьников.

Хотя тестирование часто показывает ложный отрицательный результат, это может стать важным шагом в борьбе против пандемии. Для учебных заведений правительства стран должны закупить экспресс-тесты, которые хотя бы помогут определить приблизительную реальную ситуацию,

– добавляет профессор.

В МОЗ Украины также отмечают, что уровень инфицирования детей начал расти. В ноябре 2020 года этот показатель составлял 3,1% от общего количества, а в декабре повысился до 5,9%.