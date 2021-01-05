Согласно новому санитарному регламенту Минздрава для школ, во время дистанционного обучения учителя должны чередовать виды учебной деятельности в классе. Это нужно для того, чтобы ученики не проводили все время только в телефонах и компьютерах.

При парных учебных занятиях для учащихся 10-11 классов должны проводить онлайн-уроки с ТСО (техническими средствами обучения) не более 25-30 минут, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В Минздраве заверили, что в течение урока дети могут пользоваться ТСО (телефонами, компьютерами, телевизорами, ноутбуками) только соответствующее количество времени:

для учащихся 1 классов – не более 10 минут;

для учащихся 2-4 классов – не более 15 минут;

для учеников 5-7 классов – не более 20 минут;

для учащихся 8-9 классов – 20-25 минут;

для учащихся 10-11 классов на 1-м часе занятий до 30 минут, на 2-м часе занятий – 20 минут.

Кроме того, после занятий с применением ТСО для учащихся нужно провести упражнения по двигательной активности и упражнения гимнастики для глаз.

К слову, в Министерстве образования заверили, поскольку в течение 8 – 24 января в Украине будет длиться локдаун, школы могут продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение. Однако решение о возвращении к учебе после каникул принимают автономно сами учебные заведения.