Какой должна быть безопасная школа: объяснение образовательного омбудсмена

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что общины могут сделать учебные заведения более безопасными. Для этого им стоит присоединиться к пилотному проекту "Воспитатель безопасности".

Поэтому в учебных заведениях появится ответственное лицо, которое будет способствовать безопасной среде для детей и педагогов. Проект предусматривает партнерство и коммуникации с полицией, спасателями и тому подобное.

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Как приобщиться к проекту "Воспитатель безопасности"? Территориальные общины приглашают внедрить пилотный проект в своей общине. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить анкету до 21 ноября 2021 года включительно по этой ссылке.

Образовательный омбудсмен описал основные критерии безопасной образовательной среды и нормативные документы, которые их обеспечивают.

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Защита от буллинга

Одной из самых распространенных проблем, которая угрожает как физической, так и психологической безопасности учащихся, является проблема буллинга. В офисе образовательного омбудсмена напомнили участникам образовательного процесса о порядке реагирования на случаи буллинга (травли).

– это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью: унизить, запугать, часто сопровождается физическим насилием. В Украине создали закон о противодействии буллингу, который предусматривает четкий алгоритм действий на случай травли.

Виды буллинга:

психологический (оскорбления, угрозы, запугивание, распространение оскорбительных слухов, изоляция, игнорирование, манипуляции, шантаж);

физический (пинки, удары, толкания, задевания, пощечины, подножки, телесные повреждения);

экономический (кражи, повреждения вещей и одежды, вымогательство денег или еды или других предметов, принуждение украсть);

сексуальный (непристойные движения, взгляды, жесты, прозвища, распространение оскорбительных слухов, съем и распространение видео с переодеванием, сексуальные шутки и угрозы);

кибербулинг (травля и унижение с помощью электронных устройств, в частности мобильных телефонов, интернета).

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Санитарные требования

Санитарный регламент для школ определяет требования безопасности относительно образовательной среды во всех типах учебных заведений это, в частности, требования обустройства территории и помещений учебных заведений:

классов,

кабинетов информатики, химии, физики и тому подобное,

бассейнов,

физкультурно-спортивных помещений,

санитарных узлов.

Также документ определяет требования по обустройству заведения водоснабжением, водоотведением и отоплением, устанавливает требования к освещению, шумам и вибрациям, обеспечению чистоты воздуха.

Отдельным разделом в Санитарном регламенте определяются правила организации образовательного процесса – расписание занятий, продолжительность перерывов, нагрузка на учеников. К тому же регламент определяет нормы обустройства столовых и другие аспекты организации питания.

Противопожарные требования

Большинство учебных заведений в Украине построено еще в советское время, поэтому во многих из них отсутствуют необходимые современные системы пожарной защиты – противопожарные сигнализации, средства пожаротушения и тому подобное.

Весь необходимый комплекс действий и мероприятий при пожаре подробно определен в Правилах пожарной безопасности для учебных заведений и учреждений системы образования Украины, которые являются обязательными.

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Отметим, что обеспечение пожарной безопасности в учебных заведениях возлагается на их владельцев или уполномоченные ими органы, руководителей учебных заведений в соответствии с законодательством.

Защита персональных данных и кибербезопасность

Для того чтобы должным образом осуществлять образовательную деятельность, учебное заведение обладает определенными персональными данными учащихся и учителей. Так, учебное заведение имеет право собирать, регистрировать, накапливать, хранить, адаптировать, изменять, возобновлять, использовать, распространять (распространять, реализовывать, передавать) и уничтожать персональные данные.

В свою очередь ученики и родители также владеют определенной персональной информацией о работниках заведений, других соискателях образования. Поэтому каждый участник образовательного процесса должен с ответственностью относиться к персональным данным других.

Качественные услуги по питанию

Еще одной важной составляющей создания безопасной среды для детей является обеспечение надлежащего питания. Ведь подавляющее большинство времени ученики проводят именно в учебном заведении:

дошкольники в детсаду – чаще всего все то время, пока родители на работе,

ученики, в зависимости от класса, – по 4 – 8 часов в день.

Поэтому чрезвычайно важно, что именно в течение всего этого времени дети потребляют в пищу, которая продается в школьных буфетах и готовится в столовых, и насколько рацион качественный и полноценный.

С 1 сентября 2021 года вступили в силу новые нормы питания. Также Минздрав опубликовал технологические карты нового школьного меню. Что будут готовить детям – читайте в статье.

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Запрет пропаганды и агитации в школе

Невмешательство политических партий в образовательный процесс является одной из основ государственной политики в сфере образования и одним из принципов образовательной деятельности.

Но накануне выборов в некоторых учебных заведениях власть или кандидаты от политических партий, ставят свои политические интересы выше соблюдения действующего законодательства и уважения к достоинству соискателей образования и педагогических работников.