Какой будет зарплата учителей в 2021 году: МОН озвучило суммы
Уровень зарплаты учителей в 2021 году будет увеличиваться в два этапа: в январе и в июле. Сколько денег получат учителя – читайте в материале.
Эти изменения предусмотрены в проекте закона о госбюджете Украины на 2021 год, передает пресс-служба Министерства образования и науки.
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В МОН отмечают, что уже в июле 2021 года зарплаты учителей будут почти на 30% больше, чем сейчас.
Какой будет зарплата учителей в 2021 году
- зарплата молодого учителя
Зарплата учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составляла почти 3,5 тысячи, а в сентябре 2020 года – эта сумма уже более 4 тысяч гривен.
Однако, уже с января уровень зарплаты повысится до 4 тысяч 859 гривен, а с июля 2021 года – до 5 тысяч 265 гривен.
- зарплата учителя I категории
В начале 2019 года она составляла 4 тысячи 361 гривну, в сентябре – около 5 тысяч гривен. С января следующего года она должна увеличится до 6 тысяч, а с июля 2021 года – до 6 тысяч 567 гривен.
- зарплата учителя высшей категории
Такие учителя в начале января 2019 года имели зарплату 4 тысячи 649 гривен. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тысяч 385 гривен. С января 2021 года он составит почти 6,5 тысячи, а с июля 2021 года – 7 тысяч гривен.
Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика МОН
К слову, все зарплаты будут увеличиваться по такой схеме с учетом того, что учитель имеет 18 часов работы в неделю.
Так, с учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей – 10%), престижности труда (5-30%) и других доплат можно высчитать фактическую заработную плату.
Отметим, что ранее правительство решило приостановить реализацию постановления Кабмина № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки" в 2021 году из-за отсутствия неинфляционных источников финансирования. Однако в МОН подчеркнули, что отсрочка этого постановления не касается учителей.