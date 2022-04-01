Какой будет вступительная кампания во время войны: в МОН ответили на главные вопросы

Из-за российского вторжения в Украину вступительная кампания оказалась под угрозой срыва. Однако в МОН призвали не паниковать и объяснили, к чему следует готовиться абитуриентам.

На главные вопросы ответила председатель подкомитета по вопросам высшего образования образовательного комитета ВР Юлия Гришина.

Важно Почему абитуриентам обязательно нужно зарегистрироваться на ВНО, несмотря на его отмену: детали

Вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). Он будет содержать задания по:

украинскому языку,

математике,

истории Украины.

Сразу после его составления объявляются оценки за каждый из предметов.

Безопасность абитуриентов – приоритет! Поэтому будет максимум один централизованный онлайн-экзамен, а также возможность его прерывания при воздушной тревоге. Индивидуальные устные собеседования, творческие конкурсы и профессиональные экзамены также можно проводить дистанционно,

– сказала Гришина.

По ее словам, все будут иметь равный доступ к поступлению в вузы: подача документов через интернет, дистанционные собеседования, творческие конкурсы, профессиональные экзамены, подтверждение места обучения из любой точки мира.

Централизованные экзамены можно будет сдавать в Украине (кроме временно оккупированных территорий) и в странах Восточной Европы.

Также будет применяться лучшая практика мировых университетов – мотивационные письма. При поступлении на бюджет они помогут рейтинговать поступающих с одинаковым конкурсным баллом, при поступлении на контракт – рейтинговать в целом.

"Наша с МОН главная цель была обеспечить максимально равный и цифровизированный доступ всех выпускников к высшему образованию, предоставить преференции военным и правоохранительным учреждениям образования, способствовать набору в учреждения профессионального и специального предвысшего образования, а также избежать возможных проявлений коррупции на любом уровне. Уверена, это удастся сделать", – добавила Юлия Гришина.

Поступление на магистратуру

Для поступления на магистратуру по праву и международному праву абитуриенты будут сдавать магистерский комплексный тест (МКТ), на другие специальности – магистерский тест учебной компетентности (МТУК).

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