На главные вопросы ответила председатель подкомитета по вопросам высшего образования образовательного комитета ВР Юлия Гришина.

Важно Почему абитуриентам обязательно нужно зарегистрироваться на ВНО, несмотря на его отмену: детали

Вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). Он будет содержать задания по:

украинскому языку,

математике,

истории Украины.

Сразу после его составления объявляются оценки за каждый из предметов.

Безопасность абитуриентов – приоритет! Поэтому будет максимум один централизованный онлайн-экзамен, а также возможность его прерывания при воздушной тревоге. Индивидуальные устные собеседования, творческие конкурсы и профессиональные экзамены также можно проводить дистанционно,

– сказала Гришина.

По ее словам, все будут иметь равный доступ к поступлению в вузы: подача документов через интернет, дистанционные собеседования, творческие конкурсы, профессиональные экзамены, подтверждение места обучения из любой точки мира.

Обратите внимание! Централизованные экзамены можно будет сдавать в Украине (кроме временно оккупированных территорий) и в странах Восточной Европы.

Также будет применяться лучшая практика мировых университетов – мотивационные письма. При поступлении на бюджет они помогут рейтинговать поступающих с одинаковым конкурсным баллом, при поступлении на контракт – рейтинговать в целом.

"Наша с МОН главная цель была обеспечить максимально равный и цифровизированный доступ всех выпускников к высшему образованию, предоставить преференции военным и правоохранительным учреждениям образования, способствовать набору в учреждения профессионального и специального предвысшего образования, а также избежать возможных проявлений коррупции на любом уровне. Уверена, это удастся сделать", – добавила Юлия Гришина.

Поступление на магистратуру

Для поступления на магистратуру по праву и международному праву абитуриенты будут сдавать магистерский комплексный тест (МКТ), на другие специальности – магистерский тест учебной компетентности (МТУК).

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