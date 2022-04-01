На главные вопросы ответила председатель подкомитета по вопросам высшего образования образовательного комитета ВР Юлия Гришина.
Важно Почему абитуриентам обязательно нужно зарегистрироваться на ВНО, несмотря на его отмену: детали
Вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). Он будет содержать задания по:
- украинскому языку,
- математике,
- истории Украины.
Сразу после его составления объявляются оценки за каждый из предметов.
Безопасность абитуриентов – приоритет! Поэтому будет максимум один централизованный онлайн-экзамен, а также возможность его прерывания при воздушной тревоге. Индивидуальные устные собеседования, творческие конкурсы и профессиональные экзамены также можно проводить дистанционно,
– сказала Гришина.
По ее словам, все будут иметь равный доступ к поступлению в вузы: подача документов через интернет, дистанционные собеседования, творческие конкурсы, профессиональные экзамены, подтверждение места обучения из любой точки мира.
Также будет применяться лучшая практика мировых университетов – мотивационные письма. При поступлении на бюджет они помогут рейтинговать поступающих с одинаковым конкурсным баллом, при поступлении на контракт – рейтинговать в целом.
"Наша с МОН главная цель была обеспечить максимально равный и цифровизированный доступ всех выпускников к высшему образованию, предоставить преференции военным и правоохранительным учреждениям образования, способствовать набору в учреждения профессионального и специального предвысшего образования, а также избежать возможных проявлений коррупции на любом уровне. Уверена, это удастся сделать", – добавила Юлия Гришина.
Поступление на магистратуру
Для поступления на магистратуру по праву и международному праву абитуриенты будут сдавать магистерский комплексный тест (МКТ), на другие специальности – магистерский тест учебной компетентности (МТУК).
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